В Киеве состоялась презентация информационного проекта «УНИАН-СтопСПИД»

Фонд семьи Кайзер и международная благотворительная организация «Трансатлантические партнеры против СПИДа» совместно с информационным агентством УНИАН приступили к реализации информационного проекта, в рамках которого предусматривается подготовка ежемесячного информационного бюллетеня «УНИАН-СтопСПИД».

Презентация первого выпуска бюллетеня «УНИАН-СтопСПИД» состоялась сегодня в агентстве УНИАН.

«Реализация проекта рассчитана до конца 2006 года. В его рамках планируется подготовить шесть информационных выпусков, которые позволят более объективно представить ситуацию с эпидемией ВИЧ/СПИД в Украине», - сказала директор программ директор программ организации «Трансатлантические партнеры против СПИДа Татьяна БИЛЫК.

В свою очередь руководитель программ тренингов для журналистов Татьяна ПЕТРУЩАК отметила, что выпуск будет распространяться на бесплатной основе среди подписчиков агентства УНИАН, общественных организаций, СМИ и бизнес-структур. «Страшна не столько сама эпидемия СПИДа, сколько равнодушие к этой проблеме в обществе. В выпуске будут представлены новости государственного и частного медицинского сектора, информация о новых фармацевтических разработках в области лечения СПИДа, а также нормативные акты – указы Президента, постановления правительства, законы Верховной Рады, которые касаются регулирования этой сферы», - сообщила она.

«Несколько лет назад агентство УНИАН принимало участие в реализации подобного проекта совместно с Британским советом в рамках финансовой поддержки Еврокомиссии. В 2002 году УНИАН подготовил и распространил 29 выпусков вестника», - сообщила руководитель отдела по связям с общественностью и организации пресс-конференций УНИАН Елена МАРТЫНЕНКО.

Она предположила, что новый продукт станет незаменимым помощником для журналистов, предложив объективно и этично представленную информацию в области борьбы с ВИЧ/СПИД. «Надеемся, что это позволит количественно и качественно повысить уровень освещения тематики ВИЧ/СПИД на страницах и в эфире украинских СМИ», - отметила Е.МАРТЫНЕНКО.

С первым выпуском информационного бюллетеня «УНИАН-СтопСПИД» можно ознакомиться на сайте агентства УНИАН www.unian.net