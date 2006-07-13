Эксперты констатируют большое разочарование населения во власти

Эксперты-социологи констатируют большое разочарование украинского населения во власти.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования „Сто дней после выборов”, проведенного Институтом стратегических исследований, которое представили сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Института Игорь ГРИНИВ и эксперт Института, доктор социологических наук Александр СТЕГНИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, И.ГРИНИВ в контексте пессимистических и оптимистических настроений населения отметил, что в прошлом году в Украине была уникальная ситуация, когда 40% людей считали, что “все как-то наладится, и все будет хорошо”. Сегодня, по его словам, так думают лишь 20% населения. В то же время, если в прошлом году “откровенными пессимистами”, которые говорили, что “все равно ничего к лучшему не будет меняться”, было 18%, то сегодня это 52% людей.

“Это самая большая утрата достижений Украины, которые она имела”, - отметил И.ГРИНИВ, добавив, что дает больше эмоционально-политическую оценку, чем социологическую.

По его словам, результаты исследования свидетельствуют, что люди, которые отдали на парламентских выборах свои голоса за так называемые “помаранчевые” силы – “Нашу Украину”, БЮТ и СПУ, эти 100 дней после выборов оценивают как “чрезвычайно неэффективные для этих политических сил”.

И.ГРИНИВ отметил, что среди избирателей конкретных политических сил наибольшее разочарование демонстрируют те, кто отдал свой голос за блок „Наша Украина" - 26%, тогда как среди сторонников БЮТ и СПУ таких оказалось около 11%, а минимальные потери электоральной поддержки после выборов понесла Партия регионов - 3%.

Если, по его словам, брать оценку политической ситуации в целом, то она ухудшается. “Год назад ситуация выглядела как “спокойная”, и даже значительная часть (населения) оценивала ее как “благополучную”. Сегодня же 22% воспринимают ситуацию как “взрывоопасную”, - отметил И.ГРИНИВ, подчеркнув при этом, что социологическое исследование было завершено до последних политических событий в Верховной Раде.

В этом контексте он отметил, что сейчас Институт по событиям, которые произошли в ВР, оперативно проводит новое исследование, и на следующей неделе его организаторы представят оценки населения относительно ситуации, которая сложилась уже после образования так называемой “антикризисной” коалиции. При этом он высказал мнение, что “уровень оценки ситуации как “взрывоопасной” будет расти”.

Опрос был проведен с 28 июня по 4 июля 2006 года по общенациональной выборке (1800 респондентов), представляющей взрослое население Украины (в возрасте от 18 лет) по таким показателям, как пол, возраст, регион и тип поселения (город - село), с погрешностью выборки 2,4%.