200 000 доменов зарегистрировано в домене . UA

Компания «Хостмастер» сообщает, что 12 июля 2006 года в домене .UA был делегирован 200 000-ый приватный домен.

Регистрация 200 000 домена третьего уровня свидетельствует о стабильном развитии украинского сегмента всемирной сети Интернет. Это событие демонстрирует не только позитивные тенденции развития рынка Интернет услуг, но и свидетельствует о большом успехе действующего Администратора домена .UA компании «Хостмастер» и всех Администраторов публичных доменов в домене .UA.

200 000 домен в домене .UA подтверждает, что организация домена .UA, как распределенной саморегулирующейся структуры, работает отлично. На сегодняшний день в домене .UA функционирует 51 публичный домен второго уровня – это 26 доменов областей Украины, 20 сокращенных двухбуквенных доменов областей, а также домены com.ua, edu.ua, gov.ua, org.ua, net.ua, соотвественно для коммерческих, образовательных, правительственных, общественных организаций и Интернет сервис-провайдеров.

На рынке доменных имен работает большое количество компаний-регистраторов, которые предоставляют различные услуги не только по регистрации доменных имен, но и технического сопровождения доменнных имен, разработки веб-сайтов, защиты интеллектуальной собственности в сети Интернет, и др.

Благодаря такому разнообразию каждый пользователь, желающий зарегистрировать доменное имя, может найти именно тот публичный домен, которым он хочет быть представлен в сети Интернет и то предложение, которое более всего удовлетворяет его по цене и качеству.

Для украинских пользователей сети Интернет домен .UA остается наилучшим выбором для обозначения своей принадлежности к Украине.

Администратор домена .UA компания «Хостмастер» и Администраторы публичных доменов в домене .UA рассматривают для себя этот успех как обязательство продолжать администрирование доменов на высоком уровне для обеспечения прав пользователей и гарантировать стабильность развития украинского сегмента Интернета.

Темпы прироста за апрель, май и июнь 2006 года составили соотвественно: 2,5%; 2,6% и 5,4%. Сегодня каждые четыре минуты появляется новое доменное имя. Растущий темп прироста за последние месяцы также убедительно подтверждает, что работа Администраторов доменов соответствует ожиданиям регистраторов и регистрантов.

Действующий Администратор домена .UA постоянно изучает потребности рынка для выявления новых тенденций и обеспечения их техническими средствами и новыми сервисами.

Администратор домена .UA комания «Хостмастер» и Администраторы публичных доменов, работая для украинских пользователей сети Интернет, надеятся на тесное и плодотворное сотрудничество с ними.

В связи со знаменательным событием – регистрацией 200 000-ого домена, хотелось бы напомнить основные вехи развития украинского Интернета.

Октябрь-ноябрь 1991 – украинскими специалистами начаты переговоры с Internet Assigned Numbers Authority (IANA) о делегировании домена первого уровня кода страны – UA. Английское наименование: .UA country code Top Level Domain (.UA ccTLD).

Декабрь 1992 – Джонатан Постел (IANA) делегирует домен первого уровня кода страны UA. Моделью развития домена была выбрана двухуровневая система, в которой существуют публичные домены второго уровня. Тогда же были созданы 26 географических доменов по названиям областей Украины.

1995 – Администратором .UA ccTLD делегированы целевые публичные домены COM.UA, GOV.UA, NET.UA. В этом же году были делегированы «сокращенные» географические домены-синонимы (km.ua = khmelnytsky.ua и т.д.). В конце 90-х годов появились публичные домены EDU.UA и ORG.UA.

21 февраля 2001 – создана компания ООО «Хостмастер». 15 сентября 2001 года администраторы .UA ccTLD Дмитрий Кохманюк, Игорь Свиридов и компания «Хостмастер» после обсуждения с Интернет-сообществом ввели в действие новые Правила домена .UA, по которым ведется работа на протяжении последних пяти лет.

Компания «Хостмастер» уверяет, что пользователи украинского сегмента Интернета могут и в дальнейшем надеяться на сервис высокого уровня и стабильную работу домена .UA в целом.

Пользователи сети Интернет могут самостоятельно ознакомиться з регистрационными данными любого домена при помощи службы WHOIS в онлайновой базе данных UANIC (http://uanic.com.ua, http://whois.com.ua)

Пресс-служба

ООО «Хостмайстер»

тел.(044) 451-7456

Email: info@hostmaster.net.ua