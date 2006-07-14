Эмиссия облигаций ГИУ на 1 млрд. грн. задерживается, поскольку Кабмин пока не предоставил госгарантию – Дубас

Эмиссия облигаций Государственного ипотечного учреждения на сумму 1 млрд. грн. задерживается, поскольку Кабинет Министров пока не предоставил по ним государственную гарантию. Об этом сообщил председатель правления Государственной ипотечного учреждения Богдан ДУБАС сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что ГИУ было готово осуществить эмиссию уже в первом квартале т.г. При помощи ценных бумаг госучереждение привлекло бы средства украинских и зарубежных инвесторов, кредиты международных организаций, которые бы в последствии были направлены на рефинансирование банков, выдающих ипотечные кредиты.

«Разработана процедура, положение о выдаче нам гарантий. Но это добрая воля министра (финансов – УНИАН), чтобы он подал на Кабмин. Параметры есть, все есть, только надо одобрить их…. В бюджете на 2006 года четко написано - предоставить нам гарантии. Или это дадут нам сейчас, или в конце года?», - сказал Б. ДУБАС.

По его мнению, ни в коем случае нельзя затягивать расммотрение этого вопроса, поскольку украинские банки остро нуждаются в средствах для рефинансирования ипотечных кредитов. «Если есть заявки от банков на 1 млрд. 800 млн. грн., которые ожидают ипотечные кредиты, а мы говорим - на миллиард», - пояснил Б. ДУБАС.

Он напомнил, что по итогам конкурса ГИУ выбрало банк BNP Paribas менеджером по размещению облигаций на 1 млрд. грн. Среди пяти банков, которые подали заявки, он предложил самый низки процент - 9,95% годовых сроком на 10 лет.

Справка УНИАН. В октябре 2004 года Кабинет Министров своим распоряжением создал Государственное ипотечное учреждение. Основная цель его деятельности - рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения ценных бумаг.

В начале 2006 года ГИУ объявило конкурс среди инвесторов по привлечению 1 млрд. гривень под долгосрочную государственную гарантию.