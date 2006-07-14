Технологические проблемы при строительстве Дарницкого моста устранены – замдиректора «Киевднепротранс»

Технологические проблемы, возникшие в связи с недочетами в проекте Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода, устранены. Об этом 14 июля в ходе пресс-конференции в УНИАН на тему “Мост Кирпы: мифы и реальность” сообщил замдиректора проектного института “Киевднепротранс” Анатолий КОСТЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, после проведенной “Киевднепротранс” экспертизы, было принято решение о том, что семь опор моста нуждаются в дополнительном армировании наружных поверхностей.

«Работы по дополнительному армированию будут проведены в ближайшее время и не потребуют перепроектирования опор», - сообщил А.КОСТЕНКО.

В то же время, он отметил, что на внутренней стороне опор армирование достаточное и усиления не требует.

Как сообщал УНИАН, заместитель начальника Центральной службы госпредприятия “Укринвестэкспертиза” Министерства строительства Украины Альфред КРИТЕНКО ранее заявлял о необходимости перепроектирования опор моста, в связи с необходимостью усиления их внутренних поверхностей.

В свою очередь, исполняющий обязанности директора дирекции по строительству Дарницкого моста ДТГО «Південно-Західна залізниця» Вадим СУЧКОВ, выразил удовлетворение результатами экспертизы “Киевднепротранс”.

По его мнению, после решения проблемы по семи опорам, расположенным на намывном острове, в строительстве моста устранены все технические препятствия.

Он сообщил, что на сегодняшний день уже проходит монтаж пролетных конструкций моста, 50% из которых уже доставлены к месту строительства.

«Сдача первой очереди Дарницкого моста – железнодорожной, как и планировалось, состоится в первой половине 2007 года», - сказал В.СУЧКОВ.

Что касается вопроса об отселении с территории строительства моста предприятий и организаций, то, по словам В.СУЧКОВА, у дирекции по строительству Дарницкого моста существуют предварительные договоренности со всеми 120 организациями, подлежащими отселению. «Укрзалізниця» компенсирует только стоимость собственности, расположенной на отселяемых территориях, вопросами землевыделения занимается Киевсовет”, - отметил он.

Также, по словам В.СУЧКОВА, среди замечаний Минстроя, которые были представлены по результатам проверки строительства Дарницкого моста, было отсутствие генерального подрядчика по этому строительству.

“Практически все замечания Минстроя нами устранены, а что касается последнего, то исходя из объемов выполненных работ, генеральным подрядчиком определена компания “Планета-Мост”, - сообщил В.СУЧКОВ.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины одобрил технико-экономическое обоснование строительства нового железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве (с подходами) на железнодорожном участке Киев-Московский-Дарница расчетной стоимостью 3 млрд. 897,6 тыс. грн. Это закреплено в распоряжении правительства от 15 октября 2004 года №733-р. Из этой суммы на строительные работы предусмотрены 2 млрд. 653,5 тыс. грн.

В октябре 2004 года правительство предоставило Deutsche Bank - победителю тендера по предоставлению кредита под строительство перехода - государственные гарантии на кредит в размере 700 млн. долл. для строительства автомобильно-железнодорожного моста через Днепр.

Проект Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода был разработан в ОАО «Трансмост» (Санкт-Петербург, РФ).

15 июля 2004 года в Киеве началось строительство Дарницкого железнодорожного вокзала и нового железнодорожно-автомобильного моста через Днепр. Строительство моста и вокзала планировалось завершить в 2006 году.

Основные параметры моста: длина - 1100 м с 2 железнодорожными путями и 6 полосами для движения автотранспорта. Строительная длина железнодорожных путей - 35 км, автомобильных подходов - 4,5 км.

Строительство моста ведется компаниями «Планета-Мост», турецкой «Dogus» и ОАО «Мостобуд».