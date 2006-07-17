Деятели искусств утверждают, что на украинском арт-рынке массово появляются подделки картин известных отечественных художников

Деятели искусств утверждают, что на украинском арт-ринке массово появляются подделки картин известных отечественных художников, с целью «коммерциализации» картин неизвестных художников используются имена известных художников.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили художник, дочь художника Татьяны Яблонской Гаяне АТАЯН, художник Иван ГРИГОРЬЕВ, художник Ольга КОСТЕЦКАЯ и искусствовед, преподаватель Академии изобразительного искусства и архитектуры Наталия РОМАНОВА.

В частности, Н.РОМАНОВА сообщила, что в частных коллекциях картин, которые время от времени выставляют на показ, содержится 30% подделок. Она отметила, что будут легализовать подделки через музеи.

Искусствовед также подчеркнула, что художественная экспертиза на сегодняшний день в Украине не выдерживает никакой критики – «такая экспертиза привела к тому, что целый ряд подделок были выставлены в музеях”. “Эти явления не только приводят к дискредитации творчества отдельных художников, но и дискредитации украинской художественной школы второй половины ХХ века», - сказала Н.РОМАНОВА.

В свою очередь, Г.АТАЯН рассказала, что с 10 июня по 15 июля 2004 года в помещении киевского музея российского искусства проходила выставка «Украинская живопись 1945-1989 гг. Из частных коллекций», которая была организована галереей «Эстамп» и проводилась под патронатом Министерства культуры Украины и туризма и лично бывшего вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам Дмитрия ТАБАЧНИКА.

Она заметила, что во время этой выставки экспонировались работы разных отечественных художников, которые относятся к разным стилям и годам их творчества. На выставке выставлялись известные и малоизвестные работы Николая ГЛУЩЕНКО, Сергея ШИШКО, С.ГРИГОРЬЕВА, В.КОСТЕЦКОГО и четыре работы, автором которых была указана художница Т.Яблонская.

По словам Г.АТАЯН, выставка широко рекламировалась в средствах массовой информации. Кроме того, к ее открытию были изданы каталоги с указанием и фотографиями картин, представленных на выставке. В названных каталогах указывалось авторство Т.Яблонской четырех экспонируемых на выставке картин.

Художник подчеркнула, что, ознакомившись с содержанием отмеченного каталога до начала выставки, она увидела, что картины предложенные к выставке - «Седнів», «Збір урожаю», «На базар» - не являются авторскими работами Т.Яблонской. Что касается картины «Весілля», она, возможно, была авторским повтором одноименной картины художницы, в то же время, она настолько была обезображена неумелой реставрацией и доработкой, что вообще утратила признаки, присущие авторской роботе Т.Яблонской, отметила Г.АТАЯН.

Учитывая это, по словам Г.АТАЯН, она сообщила организаторам выставки, что они нарушают авторские права Т.Яблонской и запретила осуществлять публичный показ вышеупомянутых картин. Однако вернисаж состоялся с экспонированием этих картин, а каталог выставки продавался целый месяц в помещении Киевского музея русского искусства, и продается до сих пор в галерее «Эстамп».

Г.АТАЯН отметила, что во время экспонирования выставки неоднократно обращались к организаторам с требованием опровергнуть в СМИ авторство Т.Яблонской на названные работы.

Она также обратилась с иском в Шевченковский районный суд г.Киева, в котором просит суд обязать Киевский музей русского искусства и галерею «Эстамп» опубликовать в официальных печатных средствах массовой информации и специализированных печатных средствах массовой информации сообщения, опровергающие авторство Т.Яблонской что касается картин «Седнів», «Збір урожаю», «На базар», «Весілля», а также извинения за вред, нанесенный автору, и ее семье. В настоящее время рассмотрение дела продолжается.