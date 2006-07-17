26% украинцев высказываются за роспуск парламента, против – 54% – опрос

26% граждан выступают за роспуск парламента и проведение досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ на пресс-конференции в УНИАН, ссылаясь на результаты социологического опроса, проведенного центром совместно с Киевским международным институтом социологии.

В соответствии с результатами опроса, 16% граждан полностью соглашаются с мнением о необходимости роспуска нынешнего состава парламента и назначении досрочных выборов, 10% - скорее соглашаются, нежели не соглашаются, 14% опрошенных скорее не соглашаются, а 40% полностью не соглашаются с таким мнением. 20% опрошенных отказались дать ответ или не смогли ответить на такой вопрос.

Опрос проводился с 10 по 14 июля в 110 населенных пунктах всех регионов Украины. Были опрошены 2095 респондентов, погрешность составляет 2,2%.