SIGMA указывает на опасность монополизации рынка услуг в сфере госзакупок из-за действующей редакции закона

Эксперты программы SIGMA указывают на опасность монополизации рынка услуг в сфере госзакупок из-за действующей редакции Закона «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства».

Соответствующий вывод организации озвучил сегодня на пресс-конференции в УНИАН редактор электронного издания «Е-Урядник» Андрей МАРУСОВ.

По мнению экспертов программы, действующее законодательство исключает возможность формирования государственной регуляторной политики и порождает путаницу в институциональной схеме госзакупок. Правительство лишено необходимой власти и инструментов для инициирования нового законодательства и внедрения подзаконных актов в сфере госзакупок.

Кроме того, действующее законодательство создает условие для политизации сферы государственных закупок, обусловленную вхождением в состав Специальной контрольной комиссии по вопросам государственных закупок и в Наблюдательный совет Тендерной палаты Украины (ТПУ) народных депутатов.

Эксперты SIGMA отмечают, что новый закон спровоцировал значительную путаницу в ролях и полномочиях ключевой группы учреждений: Антимонопольного комитета, Счетной палаты, Тендерной палаты Украины. При этом мандат и функции ТПУ в сфере госзакупок «порождают сильные опасения», поскольку негосударственный статус данной организации предусматривает невозможность ее финансовой подотчетности государству.

SIGMA отмечает также, что новая редакция создает риск утраты опыта кадров и институциональной памяти, накопленных в исполнительной ветви власти в сфере госзакупок.

«За фасадом новой институционной структуры, созданной для усиления контроля, надзора и предоставления заказчикам бесплатных услуг, кажется, существует устоявшийся монополизированный коммерческий рынок закупочных услуг, который по непонятным причинам не подпадает под действие законодательства о госзакупках и имеет ряд сомнительных черт», – процитировал заключение экспертов А. МАРУСОВ.

Эксперты SIGMA рекомендуют, пересмотреть роль и функции ТПУ и дать оценку целесообразности возложения полномочий в сфере госзакупок на неправительственную организацию, а также ликвидировать монополизированный рынок коммерческих услуг в сфере госзакупок.

Как сообщал УНИАН, Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» и другие законодательные акты Украины» Верховная Рада приняла 15 декабря 2005 года. Этим законом, в частности, вводится принцип общественного контроля за госзакупками, уточняются отдельные процедурные вопросы, касающиеся порядка раскрытия тендерных предложений.

В январе 2006 года Президент Украины ветировал этот закон. По мнению Президента, ряд его положений не соответствуют Конституции Украины, Бюджетному кодексу Украины, законам «Об Антимонопольном комитете Украины» и «О Счетной палате».

21 февраля Верховная Рада преодолела вето на Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» - «за» проголосовали 314 народных депутатов из 404, зарегистрированных в зале

10 марта В.ЮЩЕНКО его подписал.

В то же время, в связи с вступлением в действие изменений в закон о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства Министерство экономики Украины прогнозирует ухудшение макроэкономических показателей, даже развитие инфляционных процессов. Минэкономики считает, что изменения в законодательство о госзакупках могут привести к дестабилизации работы государственных субъектов хозяйствования, поскольку распространяют на них тендерные процедуры.

21 апреля вице-президент Тендерной палаты Антон ЯЦЕНКО заявил, что критика новой редакции закона о госзакупках связана с нежеланием чиновников отказаться от практики «откатов». По его словам, новый закон значительно ужесточил проведение тендерных процедур по закупке товаров и услуг государственными предприятиями, чем пресек возможность злоупотреблений при выборе поставщиков.

Справка УНИАН. Программа SIGMA является общей инициативой Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) и ЕС, которая финансируется главным образом Европейской Комиссией. Имеет 12-летний опыт разработки и реализации программ административной реформы практически во всех 25 странах ЕС. OECD/SIGMA предоставляет экспертные заключения и рекомендации Европейской Комиссии и странам-бенефициарам о соответствии их систем государственного управления требованиям, необходимым для членства в ЕС.