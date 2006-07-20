Нейтральный статус позволит Украине решить проблемы морских границ с РФ и сухопутных границ с Беларусью – Зубанов

Получение Украиной нейтрального статуса под гарантии ООН, и других международных организаций позволит стране урегулировать проблемы определения морских границ с Россией и сухопутных границ с Беларусью.

Такое мнение высказал народный депутат фракции Партии регионов в Верховной раде Украины Владимир ЗУБАНОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«После получения статуса внеблокового государства будут решены проблемы границ с Россией и Беларусью, а также будет решена судьба военной базы России в Севастополе», – сказал В.ЗУБАНОВ.

Народный депутат также сообщил, что решение о создании общественного движения «За внеблоковую, нейтральную Украину» является «не простым и не популистским шагом». «Нужно двигаться в сторону европейской интеграции, но в статусе внеблокового государства», - убежден он.

В свою очередь лидер партии «Єдина родина» Александр РЖАВСКИЙ подчеркнул, что движение «За внеблоковую, нейтральную Украину» не является «антинатовским или пророссийским». «Мы не выступаем против НАТО. Украина должна сотрудничать с этой организацией и одновременно быть мирной, нейтральной площадкой для переговоров по урегулированию военных конфликтов»,- считает он.

Между тем, экс-депутат Верховной Рады от Коммунистической партии Украины Георгий КРЮЧКОВ предположил, что нынешний состав парламента примет один из зарегистрированных сейчас законопроектов о внеблоковом статусе Украины. «При голосовании наберется 226 голосов, а если будет вето Президента, то может сложиться такая ситуация, что за них проголосует 300 депутатов», - уверен Г.КРЮЧКОВ.

Справка УНИАН. 22 июня 2006 года 22 политические партии и общественные организации учредили общественное движение «За внеблоковую, нейтральную Украину». В качестве руководящего органа создан Общественный совет в составе 28 человек. В совет вошли депутат фракции Партии регионов Владимир ЗУБАНОВ, лидер партии «Вече» Инна БОГОСЛОВСКАЯ, экс-президент Украины Леонид КРАВЧУК, лидер партии «Єдина родина» Александр РЖАВСКИЙ, экс-депутат ВР от КПУ Г.КРЮЧКОВ, лидер партии «Вперед, Украина» Виктор МУСИЯКА, глава Всеукраинской экологической лиги Анатолий ТОЛСТОУХОВ, экс-заместитель министра иностранных дел Александр ЧАЛЫЙ.