«Укрпочта» и «Дельта Банк» с 1 августа приступают к реализации совместного проекта «Кредит на почте» - предоставление потребительских кредитов в почтовых отделениях. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор Государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта» Игорь КРАВЕЦ.

По его словам, этому предшествовало подписание «Укрпочтой» и «Дельта Банком» Генерального соглашения о предоставлении кредитов через отделения почтовой связи.

И.КРАВЕЦ пояснил, что с 1 августа от имени «Дельта Банка» в Киеве на основе 50 почтовых отделений «Укрпочты» создается пилотная зона по предоставлению таких услуг. По его словам, «два месяца проект будет работать в исследовательском режиме, и если проект окажется интересным, будем развивать его дальше».

Он также подчеркнул, что на развитие этого проекта «не потрачено ни копейки государственных средств» - «Дельта Банк» профинансировал все затраты, связанные с разворачиванием рабочих мест, связи, обучением и др.

По словам председателя совета директоров «Дельта Банка» Николая ЛАГУНА, банк инвестировал в данный проект уже несколько сотен тысяч долларов, а общие планируемые инвестиции в проект «Кредит на почте» составят 5 млн. долл.

Н.ЛАГУН отметил, что к концу этого года в отделениях «Укрпочты» планируется открыть 350 точек обслуживания населения во всех регионах Украины. «Дельта Банк» намерен до конца текущего года выдать населению кредитов на сумму более 100 млн. грн.», - заявил Н.ЛАГУН. При этом он добавил, что до конца 2007 года число точек обслуживания в «Укрпочте» возрастет до полутора тысяч, и банк рассчитывает выдать кредитов на сумму вдвое больше.

По словам Н.ЛАГУНА, в отделениях «Укрпочты» можно получить несколько видов экспресс-кредитов, на сумму от одной до десяти тысяч, на срок от двух месяцев до трех лет, причем оформление кредитов, при наличии необходимых документов для получения, займет не более 20 минут.

И.КРАВЕЦ и Н.ЛАГУН считают, что проект будет успешным – в мире достаточно широко распространен такой подход объединения банков и почтовых предприятий. Кроме того, по мнению Н.ЛАГУНА, это позволит охватить практически все население Украины, в том числе в самых отдаленных селах, где кроме почтового отделения не имеется никаких финансовых учреждений. Он также считает данный проект выгодным для банка, так как для разворачивания собственной подобной сети «потребовались бы сотни миллионов долларов».

По словам И.КРАВЦА, соглашение с «Дельта Банком» - это первое соглашение такого рода. Он не исключил, что соглашения могут быть заключены и с другими банками. «Мы открыты для других банков», - сказал он. При этом он отметил, что «Укрпочта» «ведет сегодня работу с «Ощадбанком», будет вести и с другими банками».

Справка УНИАН. "Дельта Банк" был создан в феврале 2006 года с целью удовлетворения массового спроса на потребительские кредиты, получил лицензию НБУ 20 апреля 2006 года. По состоянию на 1 июля т.г., сеть банка составляла более 1,5 тыс. пунктов продажи во всех регионах Украины. Объем ежемесячной выдачи кредитов банка сейчас составляет 100 млн. грн. На сегодня, по данным Н.ЛАГУНА, банк входит в тройку лидеров отечественного рынка потребительского кредитования, занимая на нем нишу около 20-25% общего объема. Банком заключены соглашения с самыми большими торговыми сетями страны – «Эльдорадо», «Фокстрот» и др. «Дельта Банк» планирует развивать и собственную филиальную сеть.

Украинское государственное предприятие почтовой связи “Укрпочта” (УДППЗ “Укрпочта”) является национальным оператором почтовой связи Украины согласно распоряжению Кабмина от 10 января 2002 года. «Укрпочта» функционирует как самостоятельная хозяйственная единица с 1994 года. В состав предприятия входит 31 филиал (25 областных дирекций, две городские – Киевская и Севастопольская, Дирекция обработки и перевозки почты, дирекция "Автотранспочта", дирекция "Издательство "Марка Украины", дирекция "Главный учебный центр "Зеленая Буча").

Сеть почтовой связи охватывает все регионы Украины и насчитывает 24 почтамта, 62 центра и 294 узла почтовой связи, 3615 городских, 10658 сельских, 108 передвижных отделений связи, 24 сезонных отделения и 987 пунктов почтовой связи.

«Укрпочта» активно развивает перечень финансовых услуг, которые предоставляются на почте. В их перечень включены услуги по переводу денег, выплате пенсий, принятию коммунальных и других платежей, продаже электронных ваучеров, страхованию на почте и тому подобное. Предприятие 29 декабря 2005 года получило Генеральную лицензию Национального банка Украины на осуществление операций с иностранной валютой.

В 2005 году чистый доход «Укрпочты» составил более 2 млрд.грн. (вырос в сравнении с 2004 годом на 21,8%).