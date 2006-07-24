Избирательная кампания, в случае проведения досрочных выборов, может стоить свыше 1 млрд. долларов – эксперт

Избирательная кампания, в случае проведения досрочных парламентских выборов, может стоить свыше 1 млрд. долларов США.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал руководитель одной из программ проекта “Общественный мониторинг финансирования парламентских выборов 2006 года” Игорь МАРКОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Сейчас сложно найти основания для досрочных выборов, но в случае их проведения произойдет большая поляризация политических сил, а финансовый фактор будет более мощным”, - сказал И.МАРКОВ.

По его словам, индустрия кампании весенних выборов 2006 года фактически не прерывалась и осуществляется сейчас на основе предыдущего шаблона с соответственно заложенными ресурсами. “Об этом свидетельствуют акции, которые сейчас происходят в поддержку или против антикризисной коалиции. Палаточные городки являются частью новой избирательной кампании”, - считает эксперт.

И.МАРКОВ также выразил мнение, что в случае проведения досрочных выборов могут быть проблемы с соблюдением честности и прозрачности избирательной кампании, а также подсчета голосов учитывая слабость исполнительной власти и рост недоверия к правовым механизмам среди участников избирательного процесса и в обществе.