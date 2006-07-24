Совет Церквей призывает политиков не превращать языковой вопрос в предмет противостояния

Члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций призывают государственных, политических и общественных деятелей не превращать языковой вопрос в предмет противостояния и выражают обеспокоенность угрозой сепаратизма.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение к украинскому народу сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовал игумен, пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (ЗОРЯ).

“Мы, члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций глубоко обеспокоены общественным напряжением, возникшем вокруг таких важных вопросов жизни нашего государства, как функционирование языков и угроза сепаратизма”, - говорится в обращении.

“Язык – это дар Бога людям. Его призвание – объединять, а не разделять людей, помогать взаимному пониманию, а не сеять вражду. Убеждены, что в нашем государстве не должно быть места противопоставлению языков друг другу. Конституцией Украины не только закреплен государственный статус украинского языка, но и закреплена обязанность государства способствовать развитию и функционированию русского и других национальных языков. Поэтому призываем государственных, политических и общественных деятелей всех уровней соблюдать Конституцию, не превращать языковой вопрос в предмет противостояния, не сеять вокруг его решения вражду и ненависть, помнить об ответственности за последствия своих решений и действий не только перед народом, но и перед Богом”, - подчеркивается в обращении.

Евстратий также отметил, что так же ответственно следует отнестись и к вопросу сепаратизма, который представляет угрозу независимости и суверенитету нашего государства.

“Мы – сыновья и дочери единого украинского народа, у нас одно государство – Украина. Поэтому нельзя противопоставлять одну часть нашей Родины другой, нельзя делить Украину и ее народ – это зло, от которого пользы не получит никто, а несчастья испытывают все”, - отмечается в обращении Совета Церквей к политикам.

“Мы – руководители разных Церквей и религиозных организаций. Наши конфессии на разных языках и по-разному прославляют Бога и осуществляют свое служение. Между нами происходят дискуссии и мы по-разному относимся ко многим вопросам. Но во имя общего блага, во имя единства украинского народа, во имя обеспечения прав и свобод каждого, кто живет в Украине, мы находим понимание и совместно работаем на благо нашей Родины, к чему призываем и всех наших сограждан”, - сказано в документе.

По словам Евстратия, история доказала, что в гражданских конфликтах нет победителей, а побежденным становится весь народ. Он заметил, что именно поэтому Совет Церквей призывает весь украинский народ, без разделения Восток и Запад, Центр, Север и Юг к пониманию и сотрудничеству, к согласию, единенью и консолидации в построении нашего общего дома – Украины.

Документ подписали Предстоятель УПЦ (КП), Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет; Предстоятель УПЦ, митрополит Киевский и всея Украины Владимир; Верховный Архиепископ Украинской греко-католической церкви, кардинал Любомир (ГУЗАР); заместитель Председателя Конференции Римско-католических Епископов Украины, епископ Маркиян ТРОФИМЯК; Президент Всеукраинского Союза объединений евангельских христиан баптистов Вячеслав НЕСТЕРУК; Епископ Церкви христиан веры евангельской Украины Михаил ПАНОЧКА; Старший епископ Украинской Христианской Евангельской Церкви Леонид ПАДУН; Епископ Украинской Лютеранской Церкви Вячеслав ГОРПИНЧУК; Старший пресвитер Союза свободных церквей христиан евангельской веры Украины Василий РАЙЧИНЕЦ; президент Украинского Библейского Общества Анатолий ГЛУХОВСКИЙ; муфтий Духовного управления мусульман Крыма Аблаев ЕМИРАЛИ и Главный раввин г. Киева и Украины Якоб Дов Блайх.