Украина должна обнародовать свою позицию относительно конфликта на Ближнем Востоке, считают депутаты ВР, которые вернулись из Израиля

Группа народных депутатов, которые вернулись из зоны военных действий на Ближнем Востоке, считают, что Украина должна обнародовать свою позицию относительно конфликта между Израилем и Ливаном.

Об этом заявил на пресс-конференции в агентстве УНИАН член фракции БЮТ, председатель подкомитета Комитета ВР по правам человека и междунациональным отношениям Александр ФЕЛЬДМАН.

“Украина должна выразить свою позицию относительно прекращения конфликта, по борьбе с терроризмом. Мы будем писать обращение к Президенту, председателю Верховной Рады, в СНБО “, - сказал он.

А.ФЕЛЬДМАН отметил, что целью поездки депутатов в Израиль была попытка своими глазами увидеть то, что там происходит, и донести правду о конфликте украинским гражданам, поскольку, по его убеждению, в Украине односторонне освещаются события на Ближнем Востоке.

Он сообщил, что по итогам поездки уже монтируется фильм, который будет предложен для показа всем телеканалам. А.ФЕЛЬДМАН также выразил готовность спонсировать из благотворительного фонда, который он возглавляет, группу журналистов, которые заявят о своем желании правдиво, и не подыгрывая ни одной из сторон, предоставить правдивую информацию.

“У меня есть убеждение, что кому-то очень выгодно, чтобы эта ситуация была подана с определенной стороны”, - добавил он.

По мнению А.ФЕЛЬДМАНА, Украина как член ООН могла бы инициировать мирные переговоры.

Депутаты также отметили, что ездили в Израиль по собственной инициативе, и они также хотят посетить Ливан. Украинские парламентарии побывали в городах, расположенных на границе Израиля с Ливаном, в частности в Нагарии, где встречались с жителями и представителями местных властей. Украинская депутатская делегация имела также официальные встречи с коллегами из Кнессета.

Член фракции БЮТ, член Комитета ВР по вопросам науки и образования Максим ЛУЦКИЙ, в свою очередь, отметил, что конфликт Израиля и Ливана необходимо решать дипломатическим путем.

По словам члена фракции БЮТ, члена Комитета ВР по иностранным делам Алексея ЛОГВИНЕНКО, Украина должна однозначно выступить с заявлением, в котором осудить терроризм как таковой. Он также отметил, что на сегодняшний день этот конфликт является опасным, поскольку имеет тенденцию к разрастанию.

Как сообщал УНИАН, 13 июля пресс-служба Министерства иностранных дел Украины распространила заявление, в котором отмечается, что в Украине с глубокой тревогой воспринимают новую вспышку насилия на Ближнем Востоке, причиной которого стал захват боевиками ливанской группировки „Хезболла” двух израильских военнослужащих и действия армии Израиля в ответ. МИД Украины призвало причастные стороны проявить максимальную сдержанность, отказаться от применения силы и сосредоточиться на поиске компромиссных решений, в том числе при международном посредничестве, с целью предупреждения эскалации конфликта и недопущения новых жертв среди мирного населения.