Редактор херсонской газеты «Наша Украина» призывает центральные СМИ обратить внимание на состояние свободы слова в регионах

Редактор херсонской областной газеты «Наша Украина» Владимир КОСЮК призывает центральные средства массовой информации обратить внимание на состояние свободы слова в регионах.

Об этом В.КОСЮК заявил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

«В Херсонской области действует только старый Союз журналистов, который возглавляет председатель областной телекомпании - очень осторожный человек. Туда нет смысла обращаться. Необходим такой профессиональный союз, который бы защищал журналистов на региональном уровне», - сказал В.КОСЮК.

Журналист также высказал обеспокоенность в связи с решением Херсонского областного совета о создании коммунального предприятия «Центр электронного самоуправления», устав которого предусматривает продажу информации средствам массовой информации.

В.КОСЮК заявил, что местные власти оказывают давление на газету «Наша Украина», журналистов и на него как редактора издания. «Сначала мне представитель Партии регионов предлагал деньги за прекращение выпуска газеты. Сейчас угрожают», - пояснил он.

Редактор газеты «Наша Украина» сообщил, что обратился в областную прокуратуру с заявлением о защите в связи с угрозами, высказанными председателем Херсонского облсовета Владимиром ДЕМЕХИНЫМ и сотрудником организационного отдела облсовета Андреем ВИНОГРАДОВЫМ. В.КОСЮК в заявлении прокурору, в частности, написал, что «считает слова А.ВИНОГРАДОВА прямой угрозой ему и его семье, а заявления В.ДЕМЕХИНА на пресс-конференции - подтверждением того, что именно он поручил подчиненному мне угрожать».

Как сообщал УНИАН, 21 июля В.ДЕМЕХИН на пресс-конференции для херсонских журналистов заявил, что некоторым представителям прессы надо «врезать». В.ДЕМЕХИН сказал это в ответ на просьбу редактора областной газеты «Наша Украина» В.КОСЮКА объяснить, почему ему угрожал представитель аппарата облсовета. По словам В.КОСЮКА, рабочий организационного отдела аппарата облсовета два дня назад спросил его: «Почему вы так плохо пишете о ДЕМЕХИНЕ? Он в прошлом полковник, может неадекватно среагировать на критические материалы в отношении себя. Не боитесь ли вы?» (Газета «Наша Украина», орган областной партийной организации Народный Союз «Наша Украина», во время предвыборной компании и в последнее время размещала много критических материалов о политической деятельности областной организации Партии регионов в целом и В.ДЕМЕХИНА, в частности – УНИАН).

Отвечая В.КОСЮКУ, В.ДЕМЕХИН сказал журналистам: “Не волнуйтесь. Я на все публикации всегда реагирую адекватно, и к рукоприкладству дело не дойдет. Хотя, когда читаешь некоторые публикации, понимаешь, что некоторым журналистам надо “врезать”.

Также председатель облсовета пожелал присутствующим быть более объективными.