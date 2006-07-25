Группа жителей палаточного городка ”Поры” обвиняют руководителей партии в использовании политических идеалов в собственных интересах

Группа активистов из Днепропетровска, прибывших в Киев поддержать жителей палаточного городка партии "Пора", расположенного в Мариинском парке столицы, обвиняют руководителей данной партии в использовании политических идеалов в собственных интересах.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили днепропетровские участники событий Оранжевой революции Артур КУШНИР, Людмила ГОРБ, Евгений ИЗЮМСКИЙ и Андрей МАРЧЕНКО, представляющие интересы группы из 36 человек, прибывших в Киев из Днепропетровска для участия в акциях партии "Пора".

По словам участников пресс-конференции, по прибытии в палаточный городок "Поры" их "поразило равнодушие и халатность руководителей городка" по отношению к его обитателям.

Как отметил А.КУШНИР, у него сложилось впечатление, что организаторы городка видят в нем "своеобразный бизнес". Кроме того, он уверен в том, что "палаточные городки используются для прикрытия узких интересов" отдельных лиц.

Е.ИЗЮМСКИЙ выразил мнение, что "организаторы "Поры", прикрываясь политическими идеалами и лозунгами, все делают для того, чтобы пропиариться".

Отвечая на вопросы журналистов относительно причин таких выводов, участники пресс-конференции сказали, что к такому мнению они пришли "в результате двухдневного (18-19 июля) пребывания в плохо организованном лагере "пористов", после грубого и оскорбительного для них поведения руководства "Поры". При этом представители Днепропетровщины отметили, что "все участники этой днепропетровской группы были обмануты и остались без обещанных денег", которые им якобы представители "Поры" обещали выплатить в качестве возмещения транспортных расходов, а также обеспечить питанием и "суточными" в сумме 50 грн.

В свою очередь в пресс-службе партии "Пора" категорически опровергли заявления днепропетровской группы, сказав в качестве комментария, что "тут не о чем говорить и нечего комментировать". При этом в пресс-службе отметили, что своеобразным ответом на данные высказывания стали действия представителей партии, которые облили нечистотами одного из участников пресс-конференции.