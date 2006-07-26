Парламент и Президент не имеют права на официальное толкование положений Конституции – судьи КС в отставке

Верховная Рада Украины и Президент Украины не имеют права на официальное разъяснение применения положений Конституции Украины, заявили судьи Конституционного суда в отставке Николай КОЗЮБРА и Петр МАРТЫНЕНКО сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

«В соответствии с законодательством, Конституционный суд является единственным органом, который имеет право на официальное разъяснение положений Конституции. Это конституционные полномочия Конституционного суда, и его разъяснения являются обязательными для всех», - сказал Н.КОЗЮБРА.

При этом судья КС в отставке подчеркнул, что в условиях отсутствия сформированного и действующего Конституционного суда действует общее правило – положения Конституции разъясняет тот, кто их применяет. «Верховная Рада может разъяснять положения Конституции только в процессе ее применения. Вместе с тем, поскольку Президент Украины является гарантом Конституции, приоритетность разъяснения ее положений остается за Президентом», - отметил он.

В свою очередь П.МАРТЫНЕНКО добавил, что в случае возникновения споров в части разъяснения положений Конституции между властными институтами они подлежат рассмотрению в КС.

Н.КОЗЮБРА также напомнил, что Конституция Украины 1996 года предусматривала норму, предоставляющую право Верховной Раде разъяснять положения Конституции в период до формирования состава Конституционного суда. «Но после внесения изменений это положение утратило силу. Верховная Рада не имеет права на официальное толкование положений Конституции, имеющее обязательный характер», - пояснил судья КС в отставке.