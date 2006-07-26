Судьи КС в отставке называют заявление Мороза политической угрозой в адрес Президента

Судьи Конституционного Суда Украины в отставке Николай КОЗЮБРА и Петр МАРТЫНЕНКО называют политической угрозой в адрес Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО заявление председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА о непризнании указа о роспуске парламента в случае его подписания.

Такое мнение Н.КОЗЮБРА и П.МАРТЫНЕНКО высказали сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

«Это политическая угроза в адрес Президента, но юридической силы она не имеет», - сказал П.МАРТЫНЕНКО.

В свою очередь Н.КОЗЮБРА добавил, что такая угроза со стороны А.МОРОЗА стала следствием отсутствия в стране Конституционного Суда. «Это использование той ситуации, которая сложилась: некому окончательно решать конституционность соответствующих действий и заявлений должностных лиц высшего государственного уровня. Никаких оснований, чтобы не выполнять соответствующие нормы Конституции, у Верховной Рады нет», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 24 июля вечером в своем обращении к украинскому народу на Первом национальном канале А.МОРОЗ заявил, что Верховная Рада не покорится незаконному указу Президента Украины о роспуске парламента. Он выразил уверенность, что у Президента Украины нет оснований для роспуска парламента.

По словам А.МОРОЗА, сегодня наше государство стоит на пороге серьезного испытания, украинское общество в результате политических интриг расколото на Запад и Восток.

В частности, А.МОРОЗ напомнил, что все почтенные европейские и международные институты официально заявили, что парламентские выборы 26 марта прошли в четком соответствии со всеми демократическими нормами. Также, по словам спикера, в строгом соответствии с законом в парламенте создана антикризисная, "а по сути, - объединительная коалиция, которую поддерживает большинство народных депутатов, которые получили доверие избирателей".

А.МОРОЗ также призвал политические силы не повторять чужих ошибок. “Вспомним Россию 1993 года, когда в результате политических интриг погибли сотни людей. Это позор был бы для государства”, - сказал он, добавив, что право силы не может подменить закон.

“Роспуск парламента спровоцировал бы гражданский конфликт, а это ничем не оправданная трагедия, за которую кому-то пришлось бы отвечать. Граждане Украины вправе требовать от политиков, которым они доверили будущее государства, стабильности, ответственности и уверенности в завтрашнем дне," - подчеркнул председатель ВР.