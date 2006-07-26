Конституция не предусматривает назначения премьера парламентом без представления Президента – бывшие судьи КС

Конституция Украины не предусматривает возможности назначения премьер-министра процедурой голосования в Верховной Раде Украины без соответствующего представления главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал судья Конституционного суда в отставке Николай КОЗЮБРА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Это вольная трактовка положений Конституции. Органам власти разрешено только то, что предусмотрено законом. Такой процедуры Конституция не предусматривает, поэтому Верховная рада не может делать это самовольно», - сказал Н.КОЗЮБРА.

В свою очередь, судья КС в отставке Петр МАРТЫНЕНКО добавил, что этот вопрос следует рассматривать в контексте верховенства права. «В правовом государстве политика и политические действия должны быть подчинены праву. Верховная Рада может проголосовать за все, что угодно, но юридически оправданы только те голосования, которые подчинены праву. Верховная Рада не может выйти за пределы правового поля», - уверен он.

П.МАРТЫНЕНКО пояснил, что Верховная Рада, сформировавшая коалицию, имеет право представить Президенту предложение по кандидатуре премьер-министра. «У Президента есть право рассмотреть это предложение, но он принимает решение в соответствии со своими конституционными полномочиями. Президент имеет право решать этот вопрос с учетом того, что он несет ответственность за выполнение Конституции Украины, положений о суверенитете и целостности Украины, обеспечение прав и свобод», - пояснил судья.

По словам П.МАРТЫНЕНКО, Президент Украины «может по каким-то мотивам, если есть определенные опасности для тех ценностей, которые он гарантирует по Конституции, отказать в представлении предложенной кандидатуры на должность премьер-министра». «И это целиком юридически оправданно», - подчеркнул он.

Вместе с тем, Н.КОЗЮБРА отметил, что процедура согласования кандидатуры премьер-министра с Президентом выписана в Конституции нечетко. «В данной ситуации нужно исходить не столько из буквы, сколько из духа Конституции и из логики модели государственного устройства, заложенных в Конституции. Президент получил мандат от всего народа. И этот факт не может его делать исключительно передаточной станцией или курьером, который отнес в Верховную Раду свое представление по кандидатуре премьер-министра. Ему предоставлено 15 дней для того, чтобы проводить соответствующие консультации и искать компромисс по кандидатуре, которая бы устраивала и народ, поскольку Президент от народа, и Верховную Раду, которая представляет своих избирателей», - резюмировал судья.