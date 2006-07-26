Решение ВР об отмене постановления об отставке правительства Еханурова не имеет юридической силы – судьи КС в отставке

Решение Верховной Рады отменить постановление парламента предидущего созыва об отставке правительства во главе с Юрием ЕХАНУРОВЫМ не имеет юридической силы и свидетельствует о неуважении политических сил к Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал судья Конституционного суда в отставке Николай КОЗЮБРА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Это юридический нонсенс. Поскольку еще ранее постановление об отставке правительства Ю.ЕХАНУРОВА было признано неконституционным. Отмена постановления не имеет никаких юридических последствий в части изменения оснований для возможного роспуска парламента», - сказал Н.КОЗЮБРА.

По его словам, правительство Ю.ЕХАНУРОВА «продолжает исполнять свои полномочия после их сложения пред новым составом Верховной Рады». При этом Н.КОЗЮБРА подчеркнул, что юридический статус «правительства, сложившего полномочия перед новым составом ВР» и «правительства, которому выражено недоверие, равнозначен термину «отставка». В противном случае, «получается, что новый состав ВР может формировать правительство если не годами, то месяцами. И на нее тогда не расширяются полномочия Президента о роспуске парламента. Это свидетельствует только о несовершенстве изменений, внесенных в Конституцию», - пояснил судья КС в отставке.

«В соответствии с пунктом 2 статьи 90 Конституции в контексте системного разъяснения других положений Основного Закона, можно делать однозначный вывод, что полномочия Президента о роспуске парламента расширяются и на этот случай, когда правительство сложило свои полномочия перед новым составом ВР, и после того, как прошло 60 дней и правительство не сформировано», - подчеркнул Н.КОЗЮБРА.

По мнению судьи КС в отставке Петра МАРТЫНЕНКО, Верховной Раде «неоправданно переданы полномочия на решение вопроса об отставке правительства». «Отставка - это акт исполнительной власти, который не является сферой законодательства. В некоторых демократических странах эти вопросы решают короли, президенты, в Японии - императоры. Но не парламенты. Это изменение, по сути, спровоцировало путаницу в корпусе народных депутатов, которые понимают, что получили дополнительные механизмы контроля за правительством. Отставка – это формальный акт, который свидетельствует приостановление полномочий, как правило, по заявлению того лица, который идет в отставку. Это не является формой политической ответственности. В парламенте есть такой инструмент – это резолюция недоверия. Это ее базовый инструмент в отношении правительства», - подчеркнул он.

«Правительство 25 мая сложило свои полномочия, и на сегодня оно находится в статусе правительства, которое сложило свои полномочия и действует временно до формирования нового состава правительства. Это, по сути, равнозначно отставке», - считает П.МАРТЫНЕНКО.