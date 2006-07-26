Отсутствие назначенных премьера, председателей Верховного и Конституционного судов не препятствует приведению к присяге судей КС - судьи КС в отставке

Отсутствие официально назначенных премьер-министра, председателей Верховного и Конституционного судов, которые, в соответствии с законодательством, должны присутствовать на церемонии приведения к присяге новых судей Конституционного суда, не является препятствием для проведения этой процедуры в Верховной Раде Украины.

Такое мнение высказал судья Конституционного суда в отставке Николай КОЗЮБРА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Сегодня в Украине нет официально назначенных премьер-министра, председателей Конституционного и Верховного суда. Но это не тупиковая ситуация – ведь эти должностные люди не могли бы присутствовать и в других условиях, например, в случае их длительной и тяжелой болезни», - сказал Н.КОЗЮБРА.

Судья КС в отставке подчеркнул, что приведение к присяге новых судей Конституционного суда в такой ситуации будет соответствовать положениям Конституции.

В свою очередь, судья КС в отставке Петр МАРТЫНЕНКО отметил, что для приведения к присяге судей «не нужен кворум депутатов и не нужно голосование». «Судья выходит на трибуну, зачитывает текст присяги и все», - пояснил он.

П.МАРТЫНЕНКО считает, что сила Конституционного суда состоит в том, что его формируют три ветви власти в рамках своих квот. «Парадокс в том, что новые судьи присягают перед одной из этих ветвей власти – Верховной Радой. Нас предупреждали международные эксперты, что при такой норме возможны ситуации, когда формирование состава Конституционного суда будет заблокировано», - сказал судья. По его мнению, целесообразной была бы норма закона, предусматривающая приведение судей к присяге в самом Конституционном суде или присяга в письменной форме.