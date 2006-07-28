Кубок Стэнли вернулся в Киев

14:00, 28 июля 2006
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1 августа в спортивном комплексе  «Авангард» в 15.00  и  концерт-холл  «Freedom» в 18.00 состоится презентация одной из самых престижных  хоккейных наград -  Кубка Стэнли.   

1 августа в спортивном комплексе  «Авангард» в 15.00  и  концерт-холл  «Freedom» в 18.00 состоится презентация одной из самых престижных  хоккейных наград -  Кубка Стэнли.

Легендарную  награду в Украину привезет Антон Бабчук - уроженец Киева, а сегодня хоккеист «Каролина Харрикейнз», американского клуба,  выигравшего главный приз Национальной хоккейной лиги в 2006 году.

Антон Бабчук  9 лет занимался хоккеем в Киеве, а  сегодня в возрасте 22 лет успешно играет в НХЛ.  По его инициативе и благодаря поддержке хоккейного клуба «Беркут» и компании «Союз-Виктан»  1 августа Кубок Стэнли  представят в  родном городе  хоккеиста.

В 13.00 состоится  встреча  почетной награды в международном аэропорту «Борисполь». После чего обладатель награды А. Бабчук проследует в спортивный клуб Авангард, в котором он постигал азы хоккея. В 15.00  в Авангарде  состоится торжественная презентация Кубка Стэнли болельщикам и широкой общественности. В 18.00 в концерт холле «Freedom» состоится пресс-конференция с участием Антона Бабчука.

Кубок Стэнли уже второй раз подряд посещает Украину. В 2004 году Наивысшую награду  профессионального хоккея привозил в Киев украинский хоккеист Руслан Федотенко,  обладатель Кубка, игрок НХЛ  из клуба "Тампа Бей Лайт". Теперь, после самого длинного в истории НХЛ локаута 2005 года, его впервые завоевал американский  клуб «Каролина Харрикейнз», в котором играет украинец Антон Бабчук.  Согласно традиции, каждый игрок команды-победительницы имеет право на одни сутки привезти Кубок на свою родину. Вечером 1 августа по инициативе другого украинского хоккеиста  и тоже игрока «Каролины» Олега Твердовского  Кубок отправится в Омск.

О Кубке Стэнли:

Кубок Стэнли – самая престижная награда  и  старейший трофей, вручаемый профессиональным спортсменам в Северной Америке. Он ведет свою историю с 1892 года, когда сэр Фредерик Артур, лорд Стэнли, страстный поклонник хоккея, учредил приз для лучшей команды в канадском хоккее. В 1958 году состоялось второе рождение приза, он поменял свою форму и стал  называться Кубок Стенли. Сегодня Кубок представляет собой огромную 20-килогарммовую серебряную чашу. А его предшественник  сберегается в Канаде,  в Зале хоккейной славы.

По традиции  Кубок Стэнли постоянно переезжает из одного города в другой вместе с соперниками  в специальном футляре. Для охраны Кубка с 1995 года к нему круглосуточно приставлен Патрик Планкетт. Когда трофей выставляется в зале хоккейной славы, хранитель Кубка находится рядом. «Я видел людей, - делится своими впечатлениями Планкетт, - которые плакали, увидев Кубок, а другие становились перед ним на колени». В Европу впервые престижная награда попала только в 1996 году, с тех пор Кубок вместе с победителями  регулярно «гостит» в европейских странах. 

Компания «Союз-Виктан»:

Официальный партнер Международной федерации хоккея (IIHF) и официальный спонсор Чемпионатов мира по хоккею 2004 - 2007 гг.;

Генеральный Партнер Федерации хоккея Украины сезонов 2005-2006 г.

Генеральный спонсор спортивных TV-трансляций Чемпионата мира по хоккею в России и Украине;

Титульный партнер Федерации хоккея России, сборной России по хоккею и Чемпионата России по хоккею.

Компания "Союз-Виктан" - организатор и партнер приезда в Россию хоккейной команды ветеранов Detroit Red Wings, неоднократных обладателей кубка Стенли, которые провели серию  игр с командой "Легенды хоккея СССР"

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Аккредитация и дополнительная информация:

Cергей Блажко :  8 050 445-56-40

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