Кубок Стэнли вернулся в Киев

1 августа в спортивном комплексе «Авангард» в 15.00 и концерт-холл «Freedom» в 18.00 состоится презентация одной из самых престижных хоккейных наград - Кубка Стэнли.

Легендарную награду в Украину привезет Антон Бабчук - уроженец Киева, а сегодня хоккеист «Каролина Харрикейнз», американского клуба, выигравшего главный приз Национальной хоккейной лиги в 2006 году.

Антон Бабчук 9 лет занимался хоккеем в Киеве, а сегодня в возрасте 22 лет успешно играет в НХЛ. По его инициативе и благодаря поддержке хоккейного клуба «Беркут» и компании «Союз-Виктан» 1 августа Кубок Стэнли представят в родном городе хоккеиста.

В 13.00 состоится встреча почетной награды в международном аэропорту «Борисполь». После чего обладатель награды А. Бабчук проследует в спортивный клуб Авангард, в котором он постигал азы хоккея. В 15.00 в Авангарде состоится торжественная презентация Кубка Стэнли болельщикам и широкой общественности. В 18.00 в концерт холле «Freedom» состоится пресс-конференция с участием Антона Бабчука.

Кубок Стэнли уже второй раз подряд посещает Украину. В 2004 году Наивысшую награду профессионального хоккея привозил в Киев украинский хоккеист Руслан Федотенко, обладатель Кубка, игрок НХЛ из клуба "Тампа Бей Лайт". Теперь, после самого длинного в истории НХЛ локаута 2005 года, его впервые завоевал американский клуб «Каролина Харрикейнз», в котором играет украинец Антон Бабчук. Согласно традиции, каждый игрок команды-победительницы имеет право на одни сутки привезти Кубок на свою родину. Вечером 1 августа по инициативе другого украинского хоккеиста и тоже игрока «Каролины» Олега Твердовского Кубок отправится в Омск.

О Кубке Стэнли:

Кубок Стэнли – самая престижная награда и старейший трофей, вручаемый профессиональным спортсменам в Северной Америке. Он ведет свою историю с 1892 года, когда сэр Фредерик Артур, лорд Стэнли, страстный поклонник хоккея, учредил приз для лучшей команды в канадском хоккее. В 1958 году состоялось второе рождение приза, он поменял свою форму и стал называться Кубок Стенли. Сегодня Кубок представляет собой огромную 20-килогарммовую серебряную чашу. А его предшественник сберегается в Канаде, в Зале хоккейной славы.

По традиции Кубок Стэнли постоянно переезжает из одного города в другой вместе с соперниками в специальном футляре. Для охраны Кубка с 1995 года к нему круглосуточно приставлен Патрик Планкетт. Когда трофей выставляется в зале хоккейной славы, хранитель Кубка находится рядом. «Я видел людей, - делится своими впечатлениями Планкетт, - которые плакали, увидев Кубок, а другие становились перед ним на колени». В Европу впервые престижная награда попала только в 1996 году, с тех пор Кубок вместе с победителями регулярно «гостит» в европейских странах.

Компания «Союз-Виктан»:

Официальный партнер Международной федерации хоккея (IIHF) и официальный спонсор Чемпионатов мира по хоккею 2004 - 2007 гг.;

Генеральный Партнер Федерации хоккея Украины сезонов 2005-2006 г.

Генеральный спонсор спортивных TV-трансляций Чемпионата мира по хоккею в России и Украине;

Титульный партнер Федерации хоккея России, сборной России по хоккею и Чемпионата России по хоккею.

Компания "Союз-Виктан" - организатор и партнер приезда в Россию хоккейной команды ветеранов Detroit Red Wings, неоднократных обладателей кубка Стенли, которые провели серию игр с командой "Легенды хоккея СССР"

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