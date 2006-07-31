II Международная Конференция «RETAIL BANKING” пройдет 9 - 12 октября 2006г., г.Ялта, на базе ГК «Ялта-Интурист»

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ: ООО «Приват Консалтинг»

При поддержке: ПриватБанка

ПЛАТИНОВЫЙ СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ: VISA International

ЗОЛОТОЙ СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ: АКБ "ТАС-Комерцбанк"

Первая Конференция была проведена в 2005г. в Киеве и, собрав более 180 ведущих представителей розничного банковского сектора стран СНГ, стала уникальным событием в профессиональных кругах. В этом году эта актуальная бизнес-встреча снова соберет в Ялте главных игроков рынка для обсуждения новейших стратегий развития продуктовых портфелей, расширения клиентской базы и увеличения эффективности.

Для участия в Конференции-2006 приглашаются: Председатели Правления банков, Директора департаментов розничного бизнеса, пластиковых карт, Директора кредитных департаментов, Руководители и представители международных платежных систем, поставщики решений, а также те, кому интересны вопросы Конференции.

Отличительной особенностью Конференции является ее практическая направленность. Работу Конференции откроет Пленарное заседание на тему: «Тенденции и перспективы развития сектора розничных банковских услуг в странах СНГ» и далее основные дискуссии Конференции будут проходить в рамках двух Сессий: СЕССИЯ №1: «Организация бизнеса кредитных карт» и СЕССИЯ №2: «Инфраструктура и динамика рынка розничных банковских услуг». Также в рамках программы Конференции будет организована работа Круглого стола с участием Председателей Правления банков-ведущих розничных кредиторов для обсуждения перспектив и наиболее эффективных путей развития RETAIL BANKING в Украине на ближайшее время.

Ключевые докладчики и спикеры Конференции**:

Сучков Сергей Валерьевич – Член Правления «Внешторгбанк-24» (Москва, Россия), Новицкая Т.А. - Заместитель Председателя Правления АКБ "ТАС-Комерцбанк" (Киев, Украина), Квантришвили Екатерина Отариевна – Директор розничного банкинга АО «Банк Грузии» (Тбилиси, Грузия), Постнов Сергей Иванович – Президент «Национальной Ипотечной Компании» (Москва, Россия), Дадашева Ольга Юрьевна – Первый Вице-президент ЗАО «ГАЗПРОМБАНК» (Москва, Россия), Благоверный Александр Александрович – Заместитель директора Департамента администрирования банковских продуктов АБ «ИНДЭКС-БАНК» (Киев, Украина), Демыгина Екатерина Михайловна – Заместитель Председателя Правления АКБ «СОЮЗ» (Москва, Россия), Смирнова Оксана – Директор Департамента корпоративных расчетов ЗАО КБ «Свенска Хандельсбанка» (Москва, Россия), Землянухин Борис Иванович – Заместитель директора Центра страхования финансовых институтов СК «РОСНО» (Москва, Россия), Кешубаева Зарина Толгатовна – Начальник управления розничных банковских продуктов ОАО «ТЕМИРБАНК» (Алматы, Казахстан), а также ведущие специалисты ПриватБанка, VISA International, Nordea Bank Plc. (Helsinki), BNP Paribas (SUISSE) и многие др.

** Ожидается окончательное подтверждение докладчиков

Организаторами также ведутся переговоры с другими докладчиками и участниками, приглашенными на Конференцию.

МЕДИА-ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

«Аналитический банковский журнал» (Россия, Москва), Журнал «КартБланш» (Украина, Киев), «ИнвестГазета» (Украина, Киев), Газета «ДЕЛО» (Украина, Киев),

ИНФОРМАЦИОННЫЕ - ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

порталы: www.UABanker.net , www.training.com.ua