Партия регионов шантажирует Президента с требованием не распускать парламент, заявляют в “Поре”

Партия регионов угрожает Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, что в случае роспуска Верховной Рады это решение не признают 9 областей Восточной и Южной Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил член политсовета Гражданской партии “Пора” Андрей ЮСОВ.

”У “Поры” появилась информация, что Партия регионов проводит абсолютно четкие действия, которые можно назвать шантажом, - в случае, если Президент подпишет законный указ о роспуске ВР, представители Партии регионов обещают обеспечить неподчинение, как минимум, 7 областных советов, а с представителями еще 2 областных советов ведутся консультации”, - сказал А.ЮСОВ.

Он отметил, что речь идет об областях, где Партия регионов имеет большинство в областных советах, – в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Харьковской области, АРК и др.

А.ЮСОВ также проинформировал, что, кроме этого, ведутся консультации “путем финансовых мотивов” с отдельными мэрами городов Центральной Украины о непризнании указа В.ЮЩЕНКО о роспуске ВР.

“Такие действия должны быть обнародованы в унисон с позицией ВР, которая должна быть представлена А.МОРОЗОМ и Партией регионов о том, что якобы этот указ является нелегитимным и, соответственно, признавать его ненужно”, - добавил А.ЮСОВ.

По его словам, это должно дать новый толчок сепаратизму в Украине.

“По сути, В.ЮЩЕНКО шантажируют дестабилизацией ситуации в государстве, шантажируют тем, что встанет вопрос о легитимности его указа”, - объяснил он.

По его словам, эта информация муссируется уже на протяжении недели, следствием чего является промедление со стороны В.ЮЩЕНКО с принятием решения о роспуске.

В свою очередь член политсовета ГП “Пора” Евгений ЗОЛОТОРЕВ отметил, что кампания шантажа проводится как с середины, так и извне Украины.

“От дипломатов, которые симпатизируют процессам демократизации в Украине, мы узнали о том, что Владимир ПУТИН во время неформального саммита стран СНГ в Москве заявил, что целостность Украины зависит от формата будущей правительственной коалиции”, – сказал Е.ЗОЛОТАРЕВ.