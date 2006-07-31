Судья КС в отставке Нимченко считает, что Президент не имеет права не подавать кандидатуру Януковича на должность премьера

Судья Конституционного Суда Украины в отставке Василий НИМЧЕНКО убежден, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не имеет права не подавать в Верховную Раду кандидатуру Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом судья Конституционного Суда в отставке заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Президент обязан внести волю коалиции, переданную Президенту, в зал Верховной Рады”, - сказал он, отметив, что Президент может не внести только кандидатуры на должности министра обороны или министра иностранных дел, назначение которых относится исключительно к компетенции Президента Украины по согласованию с парламентом.

При этом, по словам В.НИМЧЕНКО, коалиция, созданная в парламенте, является выразителем интересов избирателей, поскольку была сформирована в соответствии с Конституцией.

Судья в отставке также выразил мнение, что Верховная Рада может сама принять решение о назначении В.ЯНУКОВИЧА премьером путем принятия соответствующего постановления без представления Президента, отметив при этом, что прецеденты, когда ВР перебирала на себя всю полноту власти в государстве, уже были, в частности, в 2004 году, когда парламент признал недействительными президентские выборы.

Начиная встречу с журналистами, судья в отставке отметил, что ему “уже второй раз приходится встречаться с прессой” по этому вопросу.

В то же время В.НИМЧЕНКО не ответил на вопрос журналистов относительно того, кто оплатил проведение им пресс-конференции, отметив только, что он пришел сам, и ему никто ничего не платил.

В.НИМЧЕНКО вошел в состав Конституционного Суда в 1996 году по квоте Съезда судей Украины. В.НИМЧЕНКО известен тем, что был судьей-докладчиком в деле о возможности экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ принимать участие в баллотировании на президентских выборах 2004 года, когда Конституционный Суд фактически признал право Л.КУЧМЫ в третий раз подряд идти на президентские выборы.

В.НИМЧЕНКО, 56 лет, заслуженный юрист Украины, автор более 30 печатных работ.

Как сообщал УНИАН, 26 июля двое судей КС в отставке Николай КОЗЮБРА и Петр МАРТЫНЕНКО заявили, что Конституция не предусматривает назначения премьера парламентом без представления Президента.

По словам П.МАРТЫНЕНКО, Президент Украины «может по каким-то мотивам, если есть определенные опасности для тех ценностей, которые он гарантирует по Конституции, отказать в представлении предложенной кандидатуры на должность премьер-министра». «И это вполне юридически оправдано», - подчеркнул он.

Вместе с тем Н.КОЗЮБРА отметил, что процедура согласования кандидатуры премьер-министра с Президентом выписана в Конституции нечетко. "Действительно, Конституцией не определено четко, является ли это правом или обязанностью Президента вносить в парламент кандидатуру, предложенную коалицией", - сказал он.