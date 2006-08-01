АМУ заявляет, что концепция бюджетной политики на 2007 год ставит под угрозу выполнение муниципальных программ

Ассоциация городов Украины (АМУ) заявляет, что намерения правительства и Верховной Рады относительно наполнения местных бюджетов в 2007 году создают угрозу необеспечения финансовыми ресурсами поставленных перед органами местного самоуправления программ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции УНИАН заявили исполнительный директор, вице-президент АМУ Мирослав ПИТЦЫК и председатель Секции малых городов АМУ, мэр города Украинка Павел КОЗЫРЕВ.

В частности представители АМУ, отметили что при подготовке проекта закона “О Государственном бюджете Украины на 2007 год” не учитывается общегосударственная программа развития малых городов, закон о введении которой вступил в силу в марте 2004 года.

По словам П.КОЗЫРЕВА, со времени законодательного вступления программы в силу в государственном бюджете ни разу не предусматривались реальные средства на ее выполнение. В связи с этим, подчеркнул П.КОЗЫРЕВ, секция малых городов АМУ настаивает на обращении правительством внимания на проблемы городов, население которых не превышает 50 тыс. чел. В частности АМУ настаивает, чтобы правительство предусмотрело в госбюджете на следующий год не менее 2 млрд. грн. на финансирование муниципальных программ, а также рассмотрело возможности содействия привлечению органами местного самоуправления внешних заимствований для развития городов.

“Мы считаем, что это самый главный вопрос - сделать эту программу работающей, поскольку вещи, которые заложены в бюджетной резолюции, дают нам понимание, что ожидать от основного бюджета нам нечего, мы хотим хотя бы какой-то помощи специально для малых городов”, – подчеркнул П.КОЗЫРЕВ.

АМУ предлагает правительству и ВР при подготовке проекта госбюджета учесть ряд предложений. В частности, установку общего объема трансферта выравнивания местным бюджетам в размере не меньше от прогнозного объема налогу с доходов физических лиц, четкое законодательное определение на законодательном уровне перечня делегированных и самоуправляемых полномочий местных органов власти, создания системы поддержки инвестиционной деятельности органов самоуправления, расширения круга местных бюджетов, которые имеют прямые межтрансфертные отношения с государственным бюджетом, отмену льгот по плате за землю, приведение штатов органов местного самоуправления в соответствие с делегированными полномочиями, увеличение объемов субвенций на компенсацию льготного проезда граждан, а также возобновление практики перечисления в местные бюджеты половины перевыполненных поступлений.