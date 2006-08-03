Председатель ВО “Свобода” Тягнибок считает, что Ющенко является угрозой национальной безопасности Украины

Председатель Всеукраинского объединения “Свобода” Олег ТЯГНИБОК считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО является угрозой национальной безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По мнению О.ТЯГНИБОКА, ситуация, сложившаяся на сегодня в Украине, была предсказуемой, потому что во времена своего президентства В.ЮЩЕНКО “очень часто изменял свои решения, причем на 180 градусов”. “Плодом президентства ЮЩЕНКО мы сегодня имеем премьера ЯНУКОВИЧА. Я не хочу говорить о таком слове как предательство, это просто была сдача интересов тех людей, которые стояли не только здесь, на Майдане, но и по всей Украине”, - сказал О.ТЯГНИБОК. Универсал национального единства, по его словам, “просто фикция, которая не имеет никакой юридической силы”.

“Как оказалось, Президент Украины является человеком для Украины опасным, поскольку он может каждые полчаса изменять свои решения. Иметь такого руководителя, в принципе, является угрозой национальной безопасности Украины”, - сказал О.ТЯГНИБОК.

Председатель ВО “Свобода” также рассказал, что, как ему стало известно, биографы Президента, ища семейные связи нынешнего Президента с великими украинскими гетманами, нашли связь семьи ЮЩЕНКО с гетманом Запорожской Сечи Петром Калнышевским. “Но если мы вспомним историю, именно Калнышевский сдал Сечь без боя. И не происходит ли это сейчас, и не является ли ЮЩЕНКО просто пешкой в такой достаточно мощной и страшной для Украины игре Кремля. Я разочарован...”, - отметил он.

По убеждению О.ТЯГНИБОКА, вне зависимости от того, будут в Украине досрочные выборы или нет, нужно начинать вести переговоры о создании коалиции или блока “правого” направления.

“Как по мне, идеально было бы создание нового “правого” проекта, “правой” партии. Я не верю в объединение... Должна быть единственная “правая” партия, которая впитает в себя все патриотические украинские силы или лучших людей. Эта партия или это объединение должна базироваться исключительно на идеологических принципах, принципах защиты украинцев, и второй момент – это внутренняя люстрация (относительно перебежчиков из одной политической силы к другой – УНИАН)”, - сказал он.