Комитет «Антикоррупция» и «Молодежь – надежда Украины» намерены пикетировать КС, требуя отмены нового закона о госзакупках

Представители комитета «Антикоррупция» и Всеукраинской молодежной организации «Молодежь – надежда Украины» намерены с 10 по 18 августа пикетировать здание Конституционного суда Украины с требованием отменить новую редакцию закона о государственных закупках.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель ВМО Вадим ГЛАДЧУК.

Справка УНИАН. Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» и другие законодательные акты Украины» ВР приняла 15 декабря 2005 года. Этим законом, в частности, вводится принцип общественного контроля за госзакупками, уточняются отдельные процедурные вопросы, касающиеся порядка раскрытия тендерных предложений.

В январе 2006 года Президент Украины ветировал этот закон. По мнению Президента, ряд его положений не соответствуют Конституции Украины, Бюджетному кодексу Украины, законам Украины «Об Антимонопольном комитете Украины» и «О Счетной палате».

21 февраля Верховная Рада преодолела вето на Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» - «за» проголосовали 314 народных депутатов из 404, зарегистрированных в зале

10 марта В.ЮЩЕНКО его подписал. 17 марта закон вступил в силу.

В то же время, в связи со вступлением в действие изменений в закон о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства Министерство экономики Украины прогнозирует ухудшение макроэкономических показателей, даже развитие инфляционных процессов. Минэкономики считает, что изменения в законодательство о госзакупках может привести к дестабилизации работы государственных субъектов хозяйствования, поскольку распространяет на них тендерные процедуры.

21 апреля вице-президент Тендерной палаты Антон ЯЦЕНКО заявил, что критика новой редакции закона о госзакупках связана с нежеланием чиновников отказываться от практики «откатов». По его словам, новый закон значительно ужесточил проведение тендерных процедур по закупке товаров и услуг государственными предприятиями, чем пресек возможность злоупотреблений при выборе поставщиков.