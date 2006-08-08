Главный редактор днепродзержинской газеты “Дзержинец” Закора заявляет о давлении на нее со стороны местного криминалитета

Главный редактор днепродзержинской газеты “Дзержинец” Маргарита ЗАКОРА заявляет о давлении на нее со стороны местного криминалитета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на пресс-конференции в УНИАН.

Она рассказала, что газета возобновила свою деятельность в январе 2006 года и пользуется популярностью среди читателей благодаря “злободневным статьям, которые разоблачают скрытые преступления лиц, так или иначе связанные с прошлой городской властью, защищает обиженных ею”.

По словам М.ЗАКОРЫ, газета борется с фактами незаконной приватизации коммерческих объектов в городе, с “продажными” городскими судьями, чиновниками, представителями правоохранительных органов.

“Принципиальная, объективная позиция “Дзержинца” раздражает этих людей, вынуждает прибегать к угрозам и запугиванию ее главного редактора. Они стремятся заставить газету молчать”, – сказала М.ЗАКОРА.

По ее словам, против нее фактически начата кампания давления и террора: подано в суды 18 практически идентичных исков, распространяются по городу низкопробные клеветнические листовки, компрометирующие ее, окна ее квартиры были обстреляны.

М.ЗАКОРА заявляет, что местные правоохранительные органы и прокуратура в этой ситуации проявили свою беспомощность. Ей до сих пор даже не предоставлен статус пострадавшей от нападения.

“Государство должно гарантировать безопасность жизни журналистов во время выполнения ими профессиональных обязанностей. Без этого становление демократии в Украине невозможно”, – считает журналист.