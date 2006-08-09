Правозащитник Багиров просит Президента уволить заместителя главы МВД Коляду за ненадлежащий контроль над подчиненными
Председатель Международной правозащитной организации "Международная лига защиты прав граждан Украины" Эдуард БАГИРОВ просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО уволить заместителя министра внутренних дел Петра КОЛЯДУ, который курирует в министерстве "следственный блок", за его ненадлежащий контроль за действиями подчиненных.
Председатель Международной правозащитной организации "Международная лига защиты прав граждан Украины" Эдуард БАГИРОВ просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО уволить заместителя министра внутренних дел Петра КОЛЯДУ, который курирует в министерстве "следственный блок", за его ненадлежащий контроль за действиями подчиненных.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Э.БАГИРОВ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, предоставив журналистам копии соответствующего обращения к главе государства.
Как говорится в документе, "учитывая результаты осуществленных нашей организацией с 2001г. по 2006 г. мероприятий, направленных на восстановление прав граждан Украины, нарушенных незаконными действиями и бездеятельностью подчиненных начальника СУ МВД Украины П.КОЛЯДЫ, мы можем утверждать, что подчиненный этому должностному лицу аппарат не только ненадлежащим образом не выполняет обязанностей, возложенных на него законом, а также подчиненные П.КОЛЯДЫ работники органов внутренних дел Украины не придерживаются требований Конституции и Законов Украины в своей деятельности".
Исходя из изложенного выше, Э.БАГИРОВ просит Президента рассмотреть возможность решения вопроса относительно освобождения заместителя министра внутренних дел П.КОЛЯДЫ от занимаемой им должности.
В ходе пресс-конференции Э.БАГИРОВ как один из примеров непрофессиональных действий подчиненных П.КОЛЯДЫ привел ситуацию, в которой оказался житель Харцызска (Донецкая область) Дмитрий ШЕВЧЕНКО. В отношении него было возбуждено уголовное дело за вроде бы незаконное хранение оружия и боеприпасов к нему, хотя все необходимые регистрационные документы на право иметь оружие тот имел, утверждает правозащитник. Кроме того, как рассказал присутствующим на пресс-конференции Д.ШЕВЧЕНКО, за закрытие уголовного дела следователь требовал у него 100 тыс. дол.