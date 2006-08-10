Российские рейдеры блокируют работу Броварской «Краностроительной фирмы «Стрела»

7 августа работники Броварской «Краностроительной фирмы «Стрела» не смогли попасть на свои рабочие места. «Группа неизвестных, захвативших предприятие две недели назад, 25 июля, сегодня начали заваривать двери на проходной, окна на 1 этаже и двери в кабинеты, - говорит директор «Стрелы» Анатолий Ющук. – То есть сегодня предприятие превратили в тюрьму». Как сообщил Анатолий Ющук, 7 августа приказом Николая Ильенко, называющим себя директором завода по решению суда, все работники «Стрелы» были отправлены в отпуск за свой счет на неопределенное время. Кроме того, в связи с захватом завода работники не могут получить зарплату за июнь и июль, поскольку 25 июля все счета были заблокированы.

Начальник ГУВД Сергей Семикоп в который раз не реагирует на заявления рабочих завода о неизвестных личностях, которые разгуливают территорией завода. Тем самым дает повод усомниться в его компетентности или незаангажированности.

Захват завода в Броварах происходил по стандартной рейдерской схеме. 27 апреля 2006 Высокопольский районный суд Херсонской области по иску акционера, владеющего одной акцией предприятия, выносит решение освободить от занимаемой должности директора Анатолия Ющука. Через 10 дней, 6 мая 2006 года тот же судья свое же решение отменяет. Однако 10 июля 2006 года история повторяется: аналогичное решение по аналогичному иску акционера, также владеющего одной акцией, принимает Городецкий районный суд Львовской области. И через две недели решение «воплощается в жизнь» вооруженным методом. «За этим стоит российская компания, руководитель которой родом с Украины. Он занимался оффшорами, вывозил деньги, - утверждает Анатолий Ющук. - Сейчас, по-видимому, уже прикрыл отмывание денег через оффшоры и решил заниматься рейдерством в Украине, пользуясь несовершенством нашего законодательства».

Главная цель захвата предприятия – завладеть уставными документами и печатью. Имея на руках эти вещи, предприятие можно продать кому угодно всего за один день. В настоящее время документы и печать предприятия находятся у Анатолия Ющука. Однако существует опасность, что захватчики и в этом случае воспользуются рейдерской схемой: при свидетелях находится поддельная печать и в присутствии понятых узаконивается как настоящая.

Пресс-служба юридической компании «Лекснавигатор» 243-19-90