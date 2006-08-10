АРЕНДА КАК СПОСОБ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КИНОТЕАТРОМ

В кинотеатральной отрасли существуют две формы собственности кинотеатров:

- частные, где учредители частные физические и юридические лица, (сеть «Баттерфляй», сеть «Линия кино» и кинотеатр «Украина», кинотеатр «Зоряный»).

- муниципальные, где учредителем является громада Киева, а распорядителем исполнительная власть г. Киева, – все постсоветские кинотеатры города.

Как следствие развала системы советского кино муниципальные кинотеатры в большинстве своем использовались не по назначению (чаще всего сдавались в аренду под виды деятельности, требующие больших площадей – рынки, дискотеки и т.д.)

Из 22 существующих муниципальных кинотеатров сегодня соответствуют современным требованиям кинопоказа (качество звука, ремонт, технологическое оборудование) не более 9 кинотеатров: «Братислава», «Жовтень», «Киев», «Киевская Русь», «Кинопанарама», «Лейпциг», «Ленинград», «Орбита», «Флоренция». В конце августа с.г. готовится к открытию кинотеатр «Россия» на Лесном массиве. Возрождение кинопоказа в этих кинотеатрах – исключительная заслуга работающих в них людей и успешного управления их руководителей. Политика дирекции кинотеатров была направлена не на сиюминутную прибыль в виде аренды за сдаваемые площади, а на осуществление профильной деятельности, на замену оборудования (во всех кинотеатрах установлены новейшие акустические системы DOLBY), кресел, модернизацию помещений. Все новшества были произведены в основном за счет собственной хозяйственной деятельности предприятий.

По сути, гарантией сохранения профильной деятельности является аренда кинотеатров работающими в них трудовыми коллективами: собственником кинотеатров является город, который имеет право распоряжения своим имуществом, как-то показывать кино, отдать помещение под склад, снести и построить дом и.т.д. А трудовой коллектив заинтересован исключительно в показе кино.

Что касается юридической стороны вопроса, то согласно Закону Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества» трудовой коллектив имеет первоочередное право на аренду целостного имущественного комплекса предприятия, на котором он работает. То есть на базе трудового коллектива кинотеатра создается предприятие, учредителями которого становятся члены трудового коллектива кинотеатра, и это предприятие заявляет о своей инициативе взять в аренду кинотеатр, где они работают. Порядок расчета арендной платы следующий: до 6 % от балансовой стоимости кинотеатра составляет арендную плату за год. Учитывая значительную стоимость целостных имущественных комплексов кинотеатров, долгосрочные обязательства и относительно невысокий доход, законодательство предусматривает пониженную арендную ставку.

Однако трудовые коллективы просят предоставить кинотеатры в аренду сроком на 15 лет с максимальной арендной ставкой, то есть 6 %. Эти деньги будут направлены в бюджет города, а деньги немалые: в среднем за весь период аренды один кинотеатр перечислит в городскую казну около 8 млн. гривен, что составляет двойную стоимость здания кинотеатра. При этом все кинотеатры остаются в собственности городской территориальной громады. На сегодняшний день кинотеатры не являются крупными плательщиками в городской бюджет, в связи с крайне ограниченной свободой ведения хозяйственной деятельности. Несмотря на это, и сегодня в городской бюджет поступает 50% всех вырученных средств от сдаваемых в аренду помещений, 50% от прибыли кинотеатров, а также другие предусмотренные законодательством отчисления. И это притом, что цены на входные билеты в муниципальные кинотеатры в два и более раза ниже, чем в частные (20 грн/55 грн – максимальная цена билета).

Относительно горизонтали «город» - «кинотеатр» - «зритель», негативной стороной отказа от передачи в аренду является экономический фактор (неполучение поступлений в бюджет – город), социальный фактор (негарантированный вид деятельности – кинотеатр), культурный фактор (отсутствие кинопоказа – зритель).

Позитив для города – поступления в бюджет, развитие культурной сферы, восстановление и содержание зданий кинотеатров, для кинотеатра – гарантия трудоустройства по специальности, стабильная заработная плата, зритель – современное качественное кино по приемлемым ценам.