Мать студента, который сбил девушек в центре Киева, просит правоохранительные органы объективно расследовать дело

Мать студента Виталия МАКСИМЕНКО, который 29 июля сбил девушек в центре Киева, просит правоохранительные органы объективно расследовать дело.

Как передает корреспондент УНИАН, свою просьбу мать подозреваемого Лариса РЫЛЬСКАЯ высказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Мы просим от правоохранительных органов объективного расследования дела нашего сына. Я прошу разобраться, почему это дело передано под личный контроль министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО. Конечно, это большая трагедия для родителей девушки, которую похоронили, но вчера, как я слышала, на Кольцевой дороге милиционер сбил нескольких пешеходов, но это не означает, что это ДТП взял под свой контроль министр”, - сказала Л.РЫЛЬСКАЯ.

Она также выразила возмущение тем, что телевидение показывало ее сына с открытым лицом, “как преступника”, и опровергла слухи о его вызывающем поведении возле тела пострадавшей. “Если его однокурсники, которые приехали на место происшествия позже, вели себя нехорошо, то это их дело”, - сказала она.

Л.РЫЛЬСКАЯ подтвердила, что после ДТП ее сын проехал еще 100-200 метров, а затем остановился. Она рассказала, что в тот вечер милиция отпустила ее сына домой, а теперь он находится в СИЗО.

Она также сообщила, что встречалась с родителями пострадавшей, и они нашли понимание в том, что это был трагический случай. Л.РЫЛЬСКАЯ отметила, что неизвестные по телефону предлагали обеим сторонам приобрести видеокассету с записью случившегося на Майдане.

По словам Л.РЫЛЬСКОЙ, ее семья не имеет семейных отношений с политиками, как сообщали некоторые СМИ. Она сообщила, что приехала в Киев в 1990 году – сначала работала нотариусом, затем – заведующей нотариальной конторой. Она утверждает, что приобрела квартиру в Киеве при помощи своих родителей, а с отцом своего сына - Николаем МАКСИМЕНКО - давно не живет. “Это ДТП не имеет никакой политической окраски. На этой трагедии разыграли политическую карту”, - считает она.

Л.РЫЛЬСКАЯ рассказала, что машину для сына купила 2 месяца назад, “примерно, за 40-41 тысячу долларов”.

Как сообщал УНИАН, 29 июля около 21.30 на перекрестке улиц Крещатик и Институтская автомобиль “Мицубиси” под управлением 21-летнего студента Киевского национального университета имени Тараса Шевченко сбил насмерть молодую девушку и травмировал ее подругу. После инцидента водитель автомобиля скрылся, однако сотрудникам Госавтоинспекции удалось задержать его и вернуть на место ДТП.

Как утверждали свидетели, после того, как автомобиль был возвращен на место происшествия, подъехали еще два автомобиля “Мерседес”, из которых вышли неизвестные люди и стали разговаривать о происшествии с сотрудниками ГАИ.

Сегодня министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО на пресс-конференции обратился к журналистам с просьбой не придавать этому ДТП политической окраски. “Нельзя на крови делать политику”, - сказал он. При этом Ю.ЛУЦЕНКО добавил, что у него под контролем не одно, не два и не 10 ДТП.