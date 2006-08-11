Трудовые коллективы 5-ти коммунальных кинотеатров настаивают на том, чтобы Киевсовет предоставил им эти кинотеатры в аренду

Трудовые коллективы пяти коммунальных предприятий - кинотеатров «Флоренция», «Жовтень», «Лейпциг», «Ленинград» и «Россия» - настаивают на том, чтобы Киевский городской совет предоставил им в аренду на 15 лет целостные имущественные комплексы этих кинотеатров.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили директора названных кинотеатров.

По словам директора кинотеатра «Россия» Максима КОЖЕНКО, Киевсовет постоянно откладывает рассмотрение вопроса о передаче в аренду кинотеатров. «По сущности, отказа мы не получили. Просто никто не рассматривает нашу просьбу, просто не хотят поднять вопрос на рассмотрение. Есть закон о том, что мы имеем право взять в аренду. Если нет, то пусть ответят почему», - сказал он.

Как отметил директор кинотеатра «Флоренция» Геннадий ШЕВЧУК, трудовые коллективы начали отстаивать свои права в судах. «Мы сразу же передали документы в суды, когда нам безосновательно отказали, даже не рассмотрев на сессии наше предложение, наше открытое письмо. Так оно никуда и не попало... Сейчас ждем решения к осени. Мы подали все документы…», - сказал он.

Как сообщили участники пресс-конференции, трудовые коллективы кинотеатров просят Киевсовет предоставить кинотеатры им в аренду сроком на 15 лет с максимальной арендной ставкой, то есть 6%. Эти деньги будут направлены в бюджет города.

«Сегодня город получает только от той аренды, которую мы сдаем, скажем, под бар, но не от основного вида деятельности. Поэтому, возможно, они считают, что суммы незначительны, но забывают, что есть другие налоги, которые мы платим…», - отметил директор кинотеатра «Флоренция» Геннадий ШЕВЧУК.

Трудовые коллективы считают, что после передачи кинотеатров им в аренду, город будет получать значительные поступления в бюджет. Кроме того, кинотеатры не будут иметь задолженностей, будут отреставрированы, а зритель сможет смотреть современное качественное кино по приемлемым ценам.

Справка УНИАН. На сегодня Киев является одним из лидеров кинопроката среди городов СНГ и Восточной Европы. Количество зрителей кинотеатра «Флоренция» в первом полугодии 2006 года составило почти 241 тыс. человек, «Ленинграда» - 96 тыс. человек, «Лейпцига» - почти 102,4 тыс. человек.