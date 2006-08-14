Ведется досудебное следствие, касающееся несанкционированного наблюдения за съемочной группой «5-го канала»

Журналист «5-го канала» Алёна КОЧКИНА и ее адвокат Александр ПЛАХОТНЮК заявляют, что сейчас продолжается досудебное следствие, касающееся несанкционированного наблюдения за съемочной группой «5-го канала» в Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

А.КОЧКИНА напомнила, что 8 мая 2005 года в Донецке ее съемочная группа начала съемки фильма для проекта «Закрытая зона» на «5-м канале».

11 мая в рамках этого проекта журналистка планировала отснять материал о донецких компаниях, которые находятся под воздействием бизнесмена Рината АХМЕТОВА, в частности пивзавод “Сармат” и фирму “Люкс”.

А.КОЧКИНА рассказала, что сразу после того, как автомобиль “5-го канала” остановился возле въезда на территорию компании “Люкс”, и журналисты собирались начать съемку, к ним подошли двое мужчин в камуфляжной форме и пытались помешать этому. По словам журналистки, при этом они отказались предъявить свои удостоверения. После недолгих споров один из охранников воскликнул: «Пусть снимают» и журналисты продолжили свою работу.

А.КОЧКИНА заметила, что в процессе съемки ей на мобильный позвонил по телефону водитель автомобиля “5-го канала” и сказал, что журналистов снимают на видеокамеру из припаркованной рядом машины. По словам журналистки, этот же автомобиль (серебристая Skoda) преследовал их, а его пассажиры продолжали съемку уже после отъезда группы, однако им удалось “оторваться” и сбежать.

После этого инцидента А.КОЧКИНА написала заявление в милицию и съемочная группа направилась в Киев.

Журналистка сказала, что в течение определенного времени ей звонили из прокуратуры, однако никакой реакции на изложенные ею факты со стороны правоохранительных органов не было.

По ее словам, только после появления на “5-м канале” отснятого фильма о Донецке, в котором фигурировали все приведенные эпизоды, против одного из охранников было возбуждено уголовное дело по ст.171 ч.1 Уголовного кодекса Украины - препятствие деятельности журналистов.

Журналистка рассказала, что после “известного” обыска в фирме “Люкс” было изъято два видеофайла с фрагментами записи работы журналистов “5-го канала”. Оба были продемонстрированы на пресс-конференции.

Адвокат А.ПЛАХОТНЮК, в свою очередь, добавил, что уголовное дело против охранника позже было передано в суд. Он напомнил, что тот был осужден, но сразу амнистирован. Адвокат добавил, что “на сегодняшний день какие-то связи охранников с другими лицами, которые могли бы давать им приказы, не выявлены, поэтому охранник предстал перед судом самостоятельно”.

Что касается дела о видеонаблюдении за работой журналистов, то А.ПЛАХОТНЮК отметил, что “это была скрытая видеосъемка, и на ее проведение согласия не было”. Поэтому, по его словам, “по этому факту есть уголовное дело и сейчас проводится досудебное следствие относительно мотивов данного наблюдения”.