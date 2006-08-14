36 депутатов Броварского райсовета просят Ющенко уволить председателя РГА Диденко, которого обвиняют в причастности к избиению председателя совета Гладишко

36 депутатов Броварского районного совета Киевской области обратились к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой уволить председателя районной государственной администрации Николая ДИДЕНКО.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил уполномоченный представитель фракции БЮТ в Броварском райсовете Иван БЕЦА. Он отметил, что под соответствующим обращением к главе государства сначала подписались 38 из 78 депутатов райсовета, но позже - в связи с запугиваниями и угрозами в их адрес - двое отозвали свои подписи.

В обращении, в частности, отмечается, что Н.ДИДЕНКО делает попытки “захватить руководство районным советом”. “Пытаясь, во что бы то ни стало, удержаться у власти, путем шантажа и угроз вплоть до применения грубой физической силы, председатель Броварской районной госадминистрации Н.ДИДЕНКО пытается отстранить от исполнения обязанностей законно избранного председателя Броварского районного совета Александра ГЛАДИШКО, преследует депутатов районного совета, применяет при этом к оппонентам криминальные методы политической борьбы за власть”, - отмечено в обращении. В нем сказано, что депутаты выражают недоверие Н.ДИДЕНКО и просят В.ЮЩЕНКО принять решение об отставке руководителя Броварской районной госадминистрации, а также о “привлечении его к уголовной ответственности”.

В обращении говорится о том, что ряд депутатов Броварского районного совета, “приближенных к Н.ДИДЕНКО”, 10 августа “ворвался в кабинет председателя Броварского районного совета Александра ГЛАДИШКО с требованием отказаться от полномочий председателя районного совета, отдать печать и ключи от кабинета”. В нем говорится, что после того, как О. отказался это сделать, “к нему была применена грубая физическая сила”

И.БЕЦА сообщил, что А.ГЛАДИШКО “был жестоко избит” и он с сотрясением мозга и травмами головы и гематомами по телу находится сейчас в Киеве в Больнице скорой помощи. По его словам, он должен был присутствовать на пресс-конференции сегодня, но врачи ему запретили в связи с тяжелым состоянием. Он отмечает, что, в частности, подтверждением того, что “все эти преступные действия заказывались, координировались и направлялись непосредственно Н.ДИДЕНКО”, являются слова представителей правоохранительных органов , которые не вмешивались в конфликт, а на обращение о помощи отметили, что “мы получили указание от ДИДЕНКО”.

Сегодня в 14.00 в УНИАН состоится экстренная пресс-конференция группы депутатов Броварского райсовета, членов комиссии по обеспечению деятельности работы районного совета на тему: “Правда об избиении переизбранного председателя Броварского райсовета Александра ГЛАДИШКО”.