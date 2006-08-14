Часть депутатов Броварского райсовета заявляют об отзыве Гладышко с должности председателя совета и опровергает заявления о его избиении

Часть депутатов Броварского районного совета Киевской области заявляет об отзыве Александра ГЛАДЫШКО с должности председателя этого совета и опровергает информацию о его избиении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

В распространенном на пресс-конференции пресс-релизе речь идет о том, что кандидатура А.ГЛАДЫШКО на должность председателя Броварского райсовета навязана областным штабом БЮТ, а предложения депутатов-членов БЮТ на заседаниях фракции игнорировались, рейтинговое голосование не проводилось.

Депутаты заявляют, что с начала работы новоизбранное руководство совета действовало с нарушением регламентных норм, что стало поводом для обращения депутата Сергея ЛАПТЕВА с административным иском в суд. Своим решениям от 15 июня Деснянский районный суд Киева отменил решение райсовета об избрании председателя совета и его заместителя, но А.ГЛАДЫШКО не исполнил решение суда и без решения совета выдал доверенность, которой уполномочил депутата Ивана БЕЦУ представлять интересы Броварского райсовета вместо себя.

Депутаты Броварского райсовета заявляют, что обращение 36 депутатов райсовета к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО является сфабрикованными, большинство из этих депутатов отрицают свое участие в составлении этого письма и свою подпись под ним.

В пресс-релизе говорится, что по инициативе 28 депутатов райсовета была созвана внеочередная сессия, на которой большинством голосов было отозван А.ГЛАДЫШКО с его должности, вместо этого председателем был избран Юрий КУШНИРЕНКО, а его заместителем – Василий СИМИНЕНКО.

Эти депутаты также отрицают избиение А.ГЛАДЫШКО после отозвания его с должности. По словам присутствующего на пресс-конференции депутата С.ЛАПТЕВА, “поданная информация не соответствует действительности”. “Депутаты не делали противоправных действий в отношении ГЛАДЫШКО”, – сказал он.

Другая участница пресс-конференции депутат Татьяна РУДЕНКО рассказала, что после решения совета об отозвании А.ГЛАДЫШКО депутаты зашли к нему в кабинет, чтобы ознакомить его с решением, но тот отреагировал неадекватно, начал кричать и ругаться. По словам депутата, А.ГЛАДЫШКО “начал биться головой о стол”, “потом он упал на пол, а мы пытались его поднять”. “Никто ни разу не ударил ГЛАДЫШКО”, – добавила она. Т.РУДЕНКО также рассказала о том, что чтобы А.ГЛАДЫШКО не причинил себе большего вреда, присутствующие депутаты вызывали скорую медицинскую помощь, в результате чего экс-председатель райсовета был госпитализирован.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции в УНИАН уполномоченный представитель фракции БЮТ в Броварском райсовете Иван БЕЦА сообщил, что 36 депутатов Броварского районного совета Киевской области обратились к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой освободить председателя районной государственной администрации Николая ДИДЕНКО. Он отметил, что под соответствующим обращением к главе государства сначала подписались 38 из 78 депутатов райсовета, но позже - в связи с запугиваниями и угрозами в их адрес - двое отозвали свои подписи.

В обращении, в частности, отмечается, что Н.ДИДЕНКО делает попытки “захватить руководство районным советом”. “Пытаясь во что бы то ни стало удержаться при власти, путем шантажа и угроз, вплоть до применения грубой физической силы, председатель Броварской районной госадминистрации Н.ДИДЕНКО пытается отстранить от исполнения обязанностей законно избранного председателя Броварского районного совета Александра ГЛАДЫШКО, преследует депутатов районного совета, применяет при этом к оппонентам уголовные методы политической борьбы за власть”, - говорится в обращении. В нем сказано, что депутаты выражают недоверие Н.ДИДЕНКО и просят В.ЮЩЕНКО принять решение об отставке руководителя Броварской районной госадминистрации, а также о “привлечении его к уголовной ответственности”.

В обращении речь идет о том, что ряд депутатов Броварского районного совета, “приближенных к Н.ДИДЕНКО”, 10 августа “ворвались а кабинет председателя Броварского районного совета А.ГЛАДЫШКО с требованием отказаться от полномочий председателя районного совета, отдать печать и ключи от кабинета”. В нем сказано, что после того, как А.ГЛАДЫШКО отказался это сделать, то “к нему была применена грубая физическая сила”

И.БЕЦА сообщил, что А.ГЛАДЫШКО “был жестоко избит” и он с сотрясением мозга и травмами головы и гематомами по телу находится сейчас в Киеве в Больнице скорой помощи. Он отметил, что, в частности, подтверждением того, что “все эти преступные действия заказывались, координировались и направлялись непосредственно Н.ДИДЕНКО”, являются слова правохранителей, которые не вмешивались в конфликт, а на обращение о помощи отметили, что “мы получили указание от ДИДЕНКО”.