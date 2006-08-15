Минобразования на 100% обеспечит учебниками старшеклассников, которые начинают обучение по 12-летней программе

Министерство образования и науки Украины на 100% обеспечит учебниками учеников старших классов, которые будут учиться по 12-летней школьной программе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Института инновационных технологий и содержания образования Андрей КУДИН.

Он напомнил, что в соответствии с новой программой обучения школьники, которые в этом учебном году начнут обучение в 6-м классе, первыми будут оканчивать школу по 12-летней программе.

“На сегодняшний день все обязательства, которые взяло на себя Министерство образования и науки, выполнены - уже отпечатано 73 наименования (56 - для школ с украинским языком обучения, 17 - для школ с русским языком обучения) общим тиражом 6 млн. 585, 75 тыс. экземпляров, что составляет 100% от потребности в учебниках, которые идут до 6 класса”, - сказал А.КУДИН.

Он отметил, что в настоящее время полиграфические предприятия допечатывают еще 20% тиража учебников для 6-го класса для учителей, методистов и школьного библиотечного и резервного фондов, а также учебники для профессионально-технических и высших учебных заведений, для специальных школ и школ с языками национальных меньшинств, учебно-методическую литературу и допечатывают учебники для 9-11 классов.

А.КУДИН сообщил, что, исходя из графиков изготовления учебников, Министерство образования и науки Украины своевременно доставляет учебную литературу на областные книжные базы. На 15 августа в областные управления образования направлено 5 млн. 498 тыс. экземпляров, что составляет 83% тиража.

“Обращаемся к родителям: не спешите покупать учебники для учеников 6 классов! Все ученики 6-х классов будут обеспечены учебной литературой стопроцентно”, - сказал А.КУДИН.

Он также обратился в правоохранительные органы с просьбой выявлять случаи продажи школьных учебников, изданных по государственному заказу, на базарах и применять к нарушителям действия в соответствии с законодательством. “Эта книга не является предметом купли-продажи – она не является товаром”, - сказал он.

Кроме того, А.КУДИН обратился к общественности с просьбой немедленно информировать Министерство образования и науки и правоохранительные органы о фактах незаконной продажи учебников, изданных за государственные средства, а также несвоевременного обеспечения учебниками учеников 6-классов. По его словам, по вопросам своевременного обеспечения учебниками учеников 6-классов в министерстве работает горячая линия Министерства образования и науки Украины: 8-044-486-55-18.

А.КУДИН отметил, что по результатам Всеукраинского конкурса рукописей учебников для 6-х классов учебных заведений системы общего среднего образования в Министерстве образования и науки Украины был проведен тендер на выполнение государственного заказа по изданию учебников. Победителями стали 20 из 25 издательств, подавших заявки на участие в тендере. В целом на печать учебников выделено 95 млн. 827 тыс. 900 грн.

Он также отметил, что в 2006/2007 учебном году Министерство образования и науки Украины планирует осуществить мероприятия по обеспечению школьных библиотек сериями книг “Школьная библиотека” с учетом требований программ 12-летней школы и созданию национальной компьютерной базы данных “Учебник” и формированию и благоустройству электронного каталога изданий в области образования.