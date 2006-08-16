18 августа ряд общественных организаций намерены пикетировать МИД с призывом вмешаться в конфликт между авиакомпаниями Украины и ФРГ

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили глава Ассоциации защиты прав граждан Украины Владимир ЛЕСИК, руководитель проекта Ассоциации защиты частных инвестиций Василий СЛЕСАРЕНКО и глава Общественного комитета национальной безопасности Украины Алексей ТКАЧЕВ.

По словам В.ЛЕСИКА, в конфликт, который возник между авиакомпанией «Люфтганза» и украинской «Днеправиа», должно вмешаться государство. По его данным, 3 августа общественные организации пикетировали офис «Люфтганзы» в Украине, 10 августа - немецкое посольство, однако никакой реакции до сих пор не последовало.

В.ЛЕСИК также отметил, что дальнейшие действия организаций будут зависеть от реакции МИДа. В частности, они не исключают обращений в Антимонопольный комитет Украины и Президенту Виктору ЮЩЕНКО.

Кроме того, в случае отсутствия реакции со стороны государственных органов, общественные организации не исключают возможности обращения в суд с исками к украинским органам власти. «Если не будет реакции на наши пикетирования, то я считаю целесообразным подавать в суд на украинские органы государственной власти, так как это является бездеятельностью. Органы государственной власти существуют для того, чтобы выполнять свои функции и в пределах своих полномочий действовать для обеспечения безопасности, государственных интересов, поддержания правопорядка и прочее», - заявил А.ТКАЧЕВ. По его мнению, украинская власть должна была отреагировать на нарушение со стороны немецкой авиакомпании». А.ТКАЧЕВ отметил, что «без согласования слотов, без составления договоров немецкие самолеты начали летать в Украину», 30 октября 2005 г. «Люфтганза» предупредила Днепропетровский аэропорт, что на следующий день прилетит первый рейс из Франкфурта.

В.СЛЕСАРЕНКО добавил, что если реакции не последует, они намерены обращаться в суд «на все органы, которые будут удерживать ситуацию в состоянии неопределенности». На уточняющий вопрос он ответил, что иски могут быть поданы, в частности, к Госавиаслужбе и МИДу.

По данным А.ТКАЧЕВА, рассмотрение дела по иску «Днеправиа» к Госавислужбе и «Люфтганзе» (третья сторона) в Днепропетровском хозяйственном суде отложено до сентября. При этом он отметил, что считает в этом деле позицию «Днеправиа», требующую вообще запретить полеты «Люфтганза» в Украину, неконструктивной. По его мнению, необходимо искать выход в сфере переговоров между властями обоих государств.

Он также сообщил, что судебное дело в Германии состоит из двух этапов. В частности, «Днеправиа» направила жалобу в федеральное ведомство гражданской авиации ФРГ. При этом, если ответ будет неудовлетворительным, то, по информации, имеющейся у А.ТКАЧЕВА, «Днеправиа» уже подготовлен иск в немецкие суды к ведомству гражданской авиации Германии, который планируется подать в сентябре. По его данным, «Днеправиа» обратилось в немецкое ведомство в июне, однако до сих пор никакого ответа не было.

Как сообщал УНИАН, в начале августа вышеуказанные общественные организации заявляли о монополизации «Люфтганзой» авиаперелетов из Германии в Днепропетровск и просили украинские власти вмешаться в сложившуюся ситуацию. По мнению Ассоциации защиты частных инвестиций, «выход на украинские региональные аэропорты был продуманной стратегий «Люфтганзы».

Авиакомпания Lufthansa начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Франкфурт-Днепропетровск с 30 октября 2005 года. Днепропетровск стал третьим в Украине, после Киева и Донецка, аэропортом, принимающим самолеты авиакомпании. В то же время, департамент авиации ФРГ 8 марта 2006 г. запретил полеты «Днеправиа» в Германию, отменены были два рейса в Берлин и Франкфурт. В свою очередь, Днепропетровский аэропорт на сегодня не принимает рейсы «Люфтганзы». Таким образом, прямого сообщения с Германией у Днепропетровска нет.