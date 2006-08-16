Популярная российская актриса Нелли Уварова будет вести ток-шоу ”Красуні” на телеканале НТН

Популярная российская актриса Нелли УВАРОВА, известная зрителям по телесериалу "Не родись красивой", будет вести ток-шоу "Красуні", которое 11 сентября стартует на украинском телеканале НТН.

Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН сообщил генеральный продюссер телеканала НТН Алексей СЕМЕНОВ.

По его словам, 15 августа прошли съемки первых эпизодов нового ток-шоу, в котором Н.УВАРОВА дебютирует как телеведущая.

Как отметил А.СЕМЕНОВ, новая программа - это шоу о женщинах и для женщин. Создание ток-шоу он объяснил отсутствием широкого освещения в украинском телеэфире проблем слабой половины человечества, среди них - воспитание детей, взаимоотношения с мужчинами, "бытовое "рабство, женская и мужская логика и т.д., сказал генпродюссер. Одним словом, добавил А.СЕМЕНОВ, ток-шоу - "это своеобразный советник и помощник, который подталкивает всех женщин Украины к действию".

В свою очередь, Н.УВАРОВА рассказала, что, соглашаясь на новое амплуа, она была уверена, что ее актерское мастерство пойдет на пользу. Актриса также добавила, что муж поддержал ее в этом начинании: «Думаю, ему интересно будет увидеть меня в новой роли».

Отвечая на вопросы журналистов, Н.УВАРОВА призналась, что отпуск, когда он выдается, она любит проводить либо в горах, либо у воды, а в свободные от работы часы обожает бродить по улицам или побывать в музее.

Также Н.УВАРОВА рассказала, что какую-либо грандиозную цель авторы сериала "Не родись красивой" не преследовали. "По-моему, дарить хорошее настроение - это не самая маленькая задача", - уверена актриса.

Говоря о косметике в своей жизни, вопрос о чем затронули представители СМИ, Н.УВАРОВА ответила: "Я не очень ее люблю, так как много приходится быть в гриме", а если она куда-то идет с друзьями, то по возможности вовсе отказывается от макияжа.

Характеризуя украинских женщин, Н.УВАРОВА отметила, что "они отличаются от русских женщин, они очень радушны, индивидуальны".