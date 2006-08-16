”Украинский народный совет” призывает общественные организации установить ”жесткий контроль” над правительством

Представители общественной организации "Украинский народный совет", который был создан два месяца тому назад, призывают другие общественные организации установить "жесткий общественный контроль" над правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Общества "Просвита" им. Т.Шевченко Павел МОВЧАН.

По его словам, демократические силы, которые не принимали участия в последних украинских выборах, не хотели, чтобы Виктор ЯНУКОВИЧ во второй раз был избран премьер-министром. Однако правительство, которое "мы не хотели, есть, и должны установить над ним жесткий общественный контроль". При этом П.МОВЧАН, обращаясь к нынешней власти и Президенту в частности, отметил, что "власть не должна бояться того, что она задекларировала".

В этом его поддержал другой участник пресс-конференции, председатель Организации украинских националистов Николай ПЛАВЬЮК. Комментируя политические взаимоотношения Украины с Россией, он также сказал, что у него "нет малейшего сомнения, что национальная безопасность (нашей страны - УНИАН) будет нарушена экономическим давлением со стороны северного соседа". В то же время М.ПЛАВЬЮК добавил, что для уменьшения этого давления украинские политики должны найти определенное противодействие, опираясь на поддержку в этом вопросе общественных организаций и учреждений.