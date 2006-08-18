Партия возрождения села требует принять ряд законов для урегулирования “земельного вопроса”

Партия возрождения села (ПВС) требует принять ряд законов, которые должны сформировать благоприятную для села законодательную базу. Об этом сегодня рассказал журналистам председатель Партии возрождения села Иван ТОМЫЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «нас отделяет 120 дней от того периода, 1 января 2007 года, когда будет запущен механизм рынка земли... Пока не принят целый ряд законов. Мы должны все сделать, чтобы земля не очутилась в руках лишь нескольких владельцев. Для этого мы требуем принятия Земельного кадастра, который бы действительно был маленькой крестьянской конституцией, который просветил бы все черные пятна, касающихся земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения».

Кроме того, И.ТОМИЧ сообщил, что необходимо принять закон о сельских обществах регулирования оборота земель сельскохозяйственного назначения. «Опыт европейских стран показывает, что если не передавать значительную часть полномочий сельским общинам относительно урегулирования земельных вопросов, вопросы, которые принимаются центром, никогда не будут эффективными и результативными», - отметил лидер ПВС.

Кроме того, ПВС инициирует принятие закона «О государственном земельном (ипотечном) банке», который будет нацелен на развитие ипотечного кредитования сельского хозяйства, создание условий для функционирования рынка недвижимости.

Также необходим закон «О рынке земли». Последний должен определить правовые, организационные и экономические основы обеспечения развития и функционирования рынка земли.

И.ТОМИЧ сообщил, что очень важно «принять понятную налоговую политику. Если не будет сохранена хотя бы действующая налоговая политика, то украинский крестьянин потеряет 3 млрд. грн.», - сказал он.

ПВС считает, что необходимо принять единый земельный налог, поскольку крестьянин не способен оплатит НДС, налог с прибыли и отчисления в Пенсионный фонд.

Как сообщал УНИАН, 6 октября 2004 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли до 1 января 2007 года, приняв закон «О внесении изменений в земельный кодекс Украины».