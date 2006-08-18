В Одесской НСНУ заявляют, что прокуратура подтвердила отсутствие состава преступления в действиях Козаченко во время нападения на него в 2004 г.

Пресс-служба лидера Одесской областной организации партии «Народный Союз Наша Украина» Алексея КОЗАЧЕНКО заявляет, что нападение на А.КОЗАЧЕНКО в 2004 году имело заказной характер и прокуратура подтвердила отсутствие состава преступления в его действиях.

Так по просьбе УНИАН пресс-служба А.КОЗАЧЕНКО прокомментировала обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО матери погибшего в 2004 году жителя пгт Раздельная Одесской области Алексея Жеребко Татьяны ЖЕРЕБКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции Т.ЖЕРЕБКО сообщила, что направила письмо к Президенту Украины с просьбой о помощи в раскрытии дела об убийстве ее сына Алексеем КОЗАЧЕНКО. На пресс-конференции член правозащитной организации “Право” Владимир УЩАКОВСКИЙ рассказал, что А.Жеребко был убит в ночь с 23 на 24 июля в Одессе, где он отдыхал вместе со своим другом. По словам В.УЩАКОВСКОГО, вечером, возвращаясь с пляжа, они подошли к А.КОЗАЧЕНКО, который на то время был народным депутатом Украины, и попросили закурить. В ответ, утверждает правозащитник, А.КОЗАЧЕНКО зашел в свой автомобиль “Фольксваген Туарег”, достал пистолет ТТ и открыл огонь. Две пули попали в А.Жеребко: одна в голову, другая в верхнюю часть туловища. По словам В.УЩАКОВСКОГО, несмотря на то, что милицией было установлено, что стрелял А.КОЗАЧЕНКО, дело было приостановлено в конце 2004 года Генеральной прокуратурой.

Правозащитник сообщил, что мать погибшего не признают пострадавшей по этому делу, соответственно, не выдают постановление Генеральной прокуратуры о его приостановлении, что не дает возможности матери обжаловать действия прокуратуры в суде.

В ответ на эти заявления пресс-служба лидера Одесской облогранизации НСНУ отмечает, что «19 января 2005 года прокуратура Одесской области прекратила производство по уголовному делу по фактам убийства А.Жеребко и незаконного обращения с оружием и боеприпасами за отсутствием в действиях А.КОЗАЧЕНКА состава преступления. Все, что изложено в информации УНИАН представителем матери погибшего В.УЩАКОВСКИМ, мы считаем субъективным. Хотя она имеет полное право, как любой гражданин Украины, обратиться к Президенту Украины, в прокуратуру и другие правоохранительные органы».

При этом пресс-служба заявляет: «Мы же, в свою очередь, считаем, что нападение на А.КОЗАЧЕНКО имело заказной характер, о чем ярко свидетельствуют детали расследования уголовного дела правоохранительными органами».

Как сообщал УНИАН со ссылкой на информацию депутатской группы “Центр”, около полуночи 23 июля в 2004 г. в Одессе двое неизвестных напали на А.КОЗАЧЕНКО, с которым были члены его семьи. Двое вооруженных преступников ожидали народного депутата у дома, где он живет, повалили его и начали жестоко избивать. Однако, несмотря на полученную травму головы, А.КОЗАЧЕНКО сумел выбить у одного из нападающих пистолет ТТ. Дальше, в целях обороны, он из него несколько раз выстрелил, после чего бандиты начали убегать. Позже, неподалеку от места происшествия, один из них (ранее трижды судимый) был найден тяжелораненым и спустя некоторое время умер.

Прокуратура Одесской области возбудила два уголовных дела: одно - по факту смерти гражданина Алексея Жеребко, а второе – по факту незаконного ношения и хранения огнестрельного нарезного оружия.

Тогда же Генеральная прокуратура заявляла, что не видит оснований для возбуждения уголовного дела по факту нападения на народного депутата А.КОЗАЧЕНКО как на государственного деятеля.

В сентябре в 2004 г. старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины переквалифицировал дело в отношении нападения на А.КОЗАЧЕНКО с ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("хулиганство") - на ч. 2 ст. 346 – "нанесение легких телесных повреждений народному депутату в связи с выполнением им профессионального долга или общественной деятельности".