Руководство банка «БИГ Энергия» обвиняет Григоришина в организации «рейдерской кампании» против банка

Руководство банка «БИГ Энергия» обвиняет российского бізнесмена Константина ГРИГОРИШИНА в организации «рейдерского движения» против банка.

Как заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН член Наблюдательного совета банка Владимир ПЛЕЧУН, на протяжении последних нескольких месяцев в отношении банка развернулось настоящее «рейдерское движение», направленное на дискредитацию банка.

Объясняя сложившуюся вокруг банка ситуацию, В.ПЛЕЧУН сказал: «Есть один акционер, который высказывает массу претензий по работе банка «БИГ Энергия», и своими действиями хочет привести к тому, чтобы банк либо был поставлен на санацию, либо вообще прекратил свою работу».

Он сообщил, что в последнее время против банка проводится целый ряд мероприятий, которые вредят его репутации. Так, по словам В.ПЛЕЧУНА, на днях в Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала несколько человек распространяли листовки, в которых говорилось о том, что банк «БИГ Энергия» предлагает всем желающим стать вкладчиком банка, и что за это они получат 100 грн. на депозитный счет. При этом сам банк никаких акций такого рода не проводил. В следующий раз на имя руководства банка было вызвано несколько десятков такси, водители которых говорили, что им звонили из банка и просили приехать. В то же время сам банк никаких звонков такого рода не осуществлял. Позже в банк приносили пиццу, цветы, приходили мойщики аквариумов и так далее, и опять-таки все говорили, что им звонили из банка и просили приехать. В банке же заявляют, что ничего подобного не заказывали. Еще спустя некоторое время в газетах, в поездах метрополитена начали появляться объявления о том, что якобы средства вкладчиков банка «БИГ Энергия» находятся в опасности и, чтобы их не потерять, все желающие могут позвонить по номеру телефона, который прилагался ниже.

Комментируя все вышесказанное, В.ПЛЕЧУН отметил, что «этот черный пиар и эти действия ... вызывают смех, и по большому счету они ни на что не повлияют».

Он также отметил, что на сегодня банк «БИГ Энергия» является достаточно стабильным финансовым учреждением, и что у вкладчиков нет причин переживать за свои сбережения.

В.ПЛЕЧУН также заявил, что организатором этих «рейдерских атак» на банк является К.ГРИГОРИШИН.

«Я могу сразу назвать, кто это делает, - это делает вам, наверное, известный Константин ГРИГОРИШИН. Это его действия, это действия тех рейдеров московских, которых он сюда нанял», - сказал банкир.

Он сообщил, что на сегодняшний день К.ГРИГОРИШИН напрямую не является акционером ОАО Банк «БИГ Энергия», при этом опосредованно владеет около 30% акций банка через связанные предприятия.

По словам В.ПЛЕЧУНА, акционеры банка неоднократно предлагали К.ГРИГОРИШИНУ выкупить его долю, но он не соглашается.

Как отметил В.ПЛЕЧУН, банк выступает за то, чтобы все спорные вопросы, возникающие между акционерами банка, решались цивилизованно в судебном порядке. Он отметил, что банк уже обратился с письмом в Ассоциацию украинских банков и Национальный банк Украины, чтобы они высказали свое мнение по данному поводу и дали оценку развернувшейся против банка «БИГ Энергия» «рейдерской кампании». Ответ банк планирует получить уже в начале следующей недели.

Справка УНИАН. ОАО Банк «БИГ Энергия» (г. Киев) зарегистрирован Национальным банком Украины в сентябре 1993 года.

Активы банка на конец первого полугодия т.г. составили 984 млн. 669 тыс. грн., обязательства - 835 млн. 928 тыс. грн., собственный капитал - 148 млн. 741 тыс. грн., уставный капитал банка на 30 июня т.г. составил 100 млн. грн.

Чистая прибыль банка «БИГ Энергия» в первом полугодии 2006 года составила 968 тыс. грн.

На конец июня 2006 года никто из акционеров банка не владел более 10% акций.

При этом среди акционеров банка: ОАО "Сумское НПО им.М.В.Фрунзе", ОАО «Полтаваоблэнерго», ОАО “Львовоблэнерго”, ОАО «Запорожский кабельный завод», ОАО «Запорожтрансформатор», ОАО «Запорожский завод ферросплавов» и ряд других предприятий.