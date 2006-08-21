Правозащитник Багиров обеспокоен, что суды преимущественно отказывают тяжелобольным осужденным в освобождении от заключения

Председатель Международной лиги защиты прав граждан Украины Эдуард БАГИРОВ обеспокоен отказами судов на обращения медиков, подкрепленные документальными заключениями, освобождать из мест лишения свободы тяжелобольных осужденных, что предусматривает Уголовно-процессуальный кодекс Украины.

Как заявил он сегодня на пресс-конференции в УНИАН, "в 90 из 100 случаев суды отказывают медикам в досрочном освобождении осужденных на основании их крайне плохого состояния здоровья, хотя статья 408 Уголовно-процессуального кодекса Украины это предусматривает".

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Э.БАГИРОВА, речь идет о тысячах граждан, которые находятся в местах лишения свободы, болея тяжелыми формами туберкулеза и СПИДом и не имея возможности нормально лечиться, поскольку на полторы тысячи осужденных бюджетом Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний ежемесячно предусматривается лишь 1 тысяча гривен. "Человека, совершившего тяжкое преступление, должны лишать воли, но не здоровья и права на лечение", - отметил он.

В качестве примера неподобающего отношения судов к осужденным Э.БАГИРОВ и присутствующий на пресс-конференции адвокат Олег МУСИЕНКО привели ситуацию, в которой оказался осужденный к 7 годам лишения свободы за участие в групповом разбое киевлянин Евгений БОНДАРЕНКО. По словам адвоката, этот человек не принимал участия в преступлении, а лишь "наблюдал" за его совершением, но получил такой же, как другие участники, срок наказания. Вынося приговор, как отметил адвокат, суд не принял во внимание тот факт, что Е.БОНДАРЕНКО признан психиатрами больным и то, что он также болен СПИДом 4-й (последней) стадии.

Как отметил О.МУСИЕНКО, обращения врачей колонии к суду с требованием досрочно освободить больного человека были безуспешными, а лечить осужденного в условиях колонии невозможно. Учитывая эти обстоятельства, О.МУСИЕНКО сказал, что уже подготовил документы для обращения за защитой прав своего подзащитного в Европейский суд.