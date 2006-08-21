Сумские студенты требуют освободить чиновника Секретариата Кабмина

Студенты города Сумы требуют освободить от должности начальника Управления по вопросам деятельности органов юстиции и правоохранительных органов Секретариата Кабинета Министров Украины Николая ПЛЕХАНОВА.

Об этом сообщил член совета Сумского областного объединения граждан «Общественная инициатива «Ночной дозор» Николай ЧЕРНОТЫЦКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, студенты провели акции протеста возле Секретариата Президента и Кабинета Министров Украины и направили письма Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ и министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО с соответствующим требованием.

Н.ЧЕРНОТЫЦКИЙ напомнил, что во время “студенческой революции” 2004 года, направленной против объединения Сумского национального аграрного университета, Сумского государственного университета и Сумского государственного педагогического университета им. А.Макаренко в Сумской национальный университет, именно Н.ПЛЕХАНОВ был начальником УМВД Украины в Сумской области. Н.ЧЕРНОТЫЦКИЙ подчеркнул, что именно при его руководстве мирных участников акции протеста против реформирования вузов, которые шли из Сум пешком в Киев, преследовала сумская милиция, они были безосновательно избиты и арестованы, также был разгромлен палаточный городок.

“Неужели назначение Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра Украины означает реабилитацию для таких людей, людей из команды Владимира ЩЕРБАНЯ? Как такие назначения корреспондируются с принципами, заявленными в Универсале национального единства?”, - спросил студент.

В обнародованном письме студентов к Президенту, премьеру и министру внутренних дел, отмечается, что “действия, которые тогда совершали работники милиции против студентов, не подпадают ни под нормы законности, ни под нормы морали, ни под нормы здравого смысла. Без каких-либо, даже формальных причин, милиционеры устроили охоту на студентов”. Также в письме напоминается, что во время арестов студентов был задержан и народный депутат Украины Вячеслав КИРИЛЕНКО.

“Мы возмущены тем, что господин Н.ПЛЕХАНОВ не предстал перед судом за свои поступки. Его вину взяли на себя чиновники МВД меньшего ранга. Но назначать такого человека в Секретариат Кабинета Министров просто недопустимо! Именно об этом сказано в Универсале национального единства: “...Подтверждая, что стержнем консолидации народа является безусловное соблюдение принципов демократии и уважение к правам человека, соблюдение европейского выбора Украины, …Реформирование правоохранительных органов в соответствии с европейскими стандартами, приведение уголовного законодательства, уголовного судопроизводства в соответствие со стандартами и рекомендациями Комитета министров Совета Европы, Европейского Союза и решениями Европейского Суда по правам человека”. “Эти принципы никак не корреспондируются с назначением Н.ПЛЕХАНОВА!”, - отмечается в письме.

Активист “студенческой революции” 2004 года, член «Общественной инициативы «Ночной дозор» Сергей СВИРДЛЕНКО пообещал, что акции студентов будут продолжаться, пока Н.ПЛЕХАНОВ не будет уволен.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля 2004 г. Президент Украины Леонид КУЧМА поручил Кабинету Министров Украины образовать Сумской национальный университет на базе трех ликвидируемых сумских вузов. Правительство своим распоряжением от 17 июня создало Сумской национальный университет на базе Сумского национального аграрного университета, Сумского государственного университета и Сумского государственного педагогического университета им. А.Макаренко.

28 июня 2004 г. студенты, протестуя против объединения вузов, установили палаточный городок. 1 августа, когда студенты намеревались отправиться пешим походом на Киев и объявить о начале Всеукраинской студенческой акции неповиновения, палаточный городок был снесен, некоторые студенты арестованы. 2 августа участники акции отправились пешком в Киев. 6 августа около 8.00 на границе Полтавской и Сумской областей милиция стала задерживать студентов. При этом применялась физическая сила не только к ним, но и к народным депутатам Украины и местным депутатам. Спустя сутки суд освободил задержанных студентов, присудив им по суткам админареста.

10 августа 2004 г. Л.КУЧМА отменил Указ об образовании Сумского национального университета.