На винном рынке Украины 90% вин фальсифицированы - Украинский алкогольный конгресс

На винном рынке Украины 90% вин фальсифицированы, заявил председатель правления Украинского алкогольного конгресса Олег АВДЕЕВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он заявил, что за 15 лет в Украине эта информация не озвучивалась, «сегодня практически 90% виноградных вин, которые находятся в реализации, в принципе, можно назвать фальсификатом».

О.АВДЕЕВ отметил, что «причин этому очень много». «Основная причина - отсутствие сырьевой базы, потому что от той территории виноградников, которая у нас была по состоянию на начало 1991 года - более 400 тыс. га, на сегодняшний день осталось не более 50 тыс. га. За 15 лет 90% сырьевой базы уничтожено», - объяснил специалист.

Он также добавил, что из этих 50 тыс. га плодоносят не более 60%.

Второй причиной такой ситуации на винном рынке Украины О.АВДЕЕВ называет наличие новых технологий, которые «практически создали реальную угрозу уничтожения натурального украинского вина».

Кроме того, по словам эксперта, в немедленной реконструкции более чем на 60% нуждается материально-техническая база винодельческих предприятий. «Потому что технические условия заводов, на которых производится вино и виноматериалы, требуют немедленной модернизации. В антисанитарных условиях производить качественное вино невозможно», - отметил О.АВДЕЕВ.

Как спрогнозировал эксперт, в этом году объем сырья для виноделия будет еще меньшим. «После тех морозов, которые были этой зимой, благодаря которым достаточно большой объем виноградников был уничтожен, сейчас нависла реальная угроза прихода с новым сезоном новых синтетических вин. Если так будет и далее, через пару лет украинский потребитель забудет вкус натурального виноградного вина… По оценкам специалистов, прогнозированный дефицит виноматериалов будет порядка 50%», - уточнил специалист.

Эксперты отмечают, что без жесткого контроля рынка вина со стороны государства, украинцы «так и будут пить вино, которое не называется вином». Также в этом вопросе, по мнению экспертов, важно взаимодействие государства с общественными организациями.

Как отметил на пресс-конференции директор Государственного департамента администрирования акцизного сбора Государственной налоговой администрации Украины Юрий БАБЕНКО, одной из причин попадания фальсификатов на украинский рынок является отсутствие выработанного механизма - такого, чтобы государство имело возможность отбирать лицензии у производителей некачественного вина. При этом он добавил, что соответствующие законопроекты уже разработаны».

Кроме того, он сообщил, что «есть законопроекты, которые должны существенно снизить плату за лицензию на производство вин». «Она (плата за лицензию - УНИАН) будет дифференцированной, в зависимости от вида и количества продукции, которую производят, поскольку мелким предприятиям сегодня тяжело заплатить 250 тыс. грн.», - сказал Ю.БАБЕНКО.

Как сообщил О.АВДЕЕВ: «Мы инициировали исследование всех вин, которые продаются в розницу. После того, как это мероприятие будет окончено, мы предоставим полную информацию о том, кто есть кто на украинском рынке. Кроме того, мы сейчас ведем два судебных процесса (над винодельческими предприятиями - УНИАН)». «Довести судебный процесс до финиша очень тяжело. Как только мы окончательно получим от суда решение о закрытии предприятия, сразу объявим», - добавил О.АВДЕЕВ.

Как отметили участники пресс-конференции, они не имеют ничего против присутствия порошковых вин на украинском рынке, при условии, что такие вина не будут вредны потребителю и покупателю будет предоставлена полная информация. Кроме того, как считают специалисты, цена на такое вино должна быть намного ниже, и порошковое вино не должно называться вином.

Справка УНИАН. По оценке экспертов отрасли, средняя прогнозируемая урожайность винограда в Украине в текущем году составит от 30% до 70% от среднестатистических показателей.

В 2004 году общий валовой сбор винограда составил 373 тыс. тонн, из которых 211 тыс. были собраны сельскохозяйственными предприятиями, на переработку было отправлено 194 тыс. тонн.

На сентябрь 2005 года площади, отведенные под виноградники в Украине, занимали 97 тыс. га, 85 тыс. га из которых принадлежат сельскохозяйственным предприятиям. Ежегодное сокращение площадей виноградников в Украине составляет около 4 тыс. га в год.

В мае 2006 года Министерство аграрной политики Украины в связи с предполагаемым неурожаем винограда предложило разрешить использование сухих виноматериалов при производстве ординарных столовых сухих несортовых вин. Соответствующий проект постановления правительства «Об утверждении Порядка предоставления разрешения на изготовление сухих виноматериалов в неблагоприятные для вызревания винограда годы» обнародован на официальном сайте Минагрополитики. Документом предлагается разрешить изготовление сухих виноматериалов крепостью не более 9,5%.