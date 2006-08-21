Миноритарные акционеры «БИГ Энергия» обвиняют менеджмент банка в неэффективности и просят отменить госрегистрацию банка

Миноритарные акционеры банка «БИГ Энергия» обвиняют менеджмент банка в неэффективности. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель миноритарного акционера банка Василия ШЕВЧУКА - Игорь ВОЗНИК.

Он сообщил, что, по мнению его клиента, «единственный выход из сложившейся в банке ситуации - введение временной администрации».

По словам И.ВОЗНИКА, следственным отделом налоговой милиции Государственной налоговой администрации Киева возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц банка «БИГ Энергия» по статье «уклонение от уплаты налогов». Также он сказал, что управлением Службы безопасности Украины возбуждено уголовное дело по ст. 209 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность «за отмывание и легализацию средств полученных преступным путем».

Кроме того, на пресс-конференции он заявил, что заявления руководства банка «БИГ Энергия» о том, что В.ШЕВЧУК причастен к «рейдерским атакам» на банк, не соответствуют действительности.

И.ВОЗНИК также заявил, что его клиент не имеет никого отношения к российскому бизнесмену Константину ГРИГОРИШИНУ, которого менеджмент банка называл организатором «рейдерского движения», направленного на дискредитацию банка.

«Ни я, ни мой клиент, не контактировали, не получали вознаграждение, не вступали в отношения с господином ГРИГОРИШИНЫМ или с его доверенными лицами» - сказал И.ВОЗНИК.

Про своего клиента И.ВОЗНИК сообщил, что тот занимается аграрным бизнесом, при этом, насколько крупным является бизнес В.ШЕВЧУКА, он не сообщил. Также И.ВОЗНИК сказал, что В.ШЕВЧУК планировал, после более детального изучения работы банка, увеличить свой пакет акций (по данным банка, В.ШЕВЧУК в апреле 2006 года как физическое лицо приобрел у другого физического лица небольшой пакет акций в количестве 1075 шт. по цене 4,65 грн. за штуку или 0,00215% от общего капитала банка - УНИАН).

И.ВОЗНИК отметил, что его клиент подал три исковых заявления в Печерский районный суд Киева, в которых просит отмены государственной регистрации банка «БИГ Энергия», отзыва банковской лицензии, а также приостановить лицензию на валютные операции. По его словам, все три иска объединены в одно производство, и заседание по данному делу назначено на 29 августа.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе руководство банка «БИГ Энергия» обвинило бизнесмена К.ГРИГОРИШИНА в организации «рейдерского движения» против банка. По мнению менеджмента банка, одним из элементов этого движения были иски, поданные миноритарным акционером банка Василием ШЕВЧУКОМ в Печерский суд Киева.

ОАО Банк «БИГ Энергия» (г. Киев) зарегистрирован Национальным банком Украины в сентябре 1993 года.

Активы банка на конец первого полугодия т. г. составили 984 млн. 669 тыс. грн., обязательства - 835 млн. 928 тыс. грн., собственный капитал - 148 млн. 741 тыс. грн., уставный капитал банка на 30 июня т.г. составил 100 млн. грн.

Чистая прибыль банка «БИГ Энергия» в первом полугодии 2006 года составила 968 тыс. грн.

На конец июня 2006 года никто из акционеров банка не владел более 10% акций.

При этом среди акционеров банка: ОАО «Сумское НПО им.М.В.Фрунзе», ОАО «Полтаваоблэнерго», ОАО «Львовоблэнерго», ОАО «Запорожский кабельный завод», ОАО «Запорожтрансформатор», ОАО «Запорожский завод ферросплавов» и ряд других предприятий.

По данным банка на сегодня К.ГРИГОРИШИН на прямую не является акционером ОАО Банк «БИГ Энергия», при этом опосредованно владеет около 30% акций банка через связанные предприятия.