Президент «Индия Клуб» Г-н Санджив Бхагат имеет честь пригласить Вас на пресс-конференцию по случаю презентации концерта под названием «Мост Дружбы Индия-Украина 2006», который будет проходить 26 августа с.г. в Международном Центре Культуры и Искусств (бывший Октябрьский дворец). Пресс-конференция будет проходить 23 августа с.г. в агентстве УНИАН (ул. Крещатик, 4) в 13.00.

Концерт «Мост Дружбы Индия-Украина 2006» посвящается совместному празднованию 59-й годовщины Дня Независимости Индии и 15-ой годовщины Дня Независимости Украины. Целью мероприятия является укрепление культурных и деловых отношений между Индией и Украиной, а также объединение народов двух стран. Организаторами концерта являются Международная общественная организация «Индия Клуб» при поддержке Посольства Индии в Украине и Индийская Диаспора в Украине.

26 августа с.г. Вы сможете насладиться выступлениями известных артистов из Украины, Беларуси и Индии. Гости программы – Ани Лорак и популярный певец из Индии – Кришна (живой звук). Вокальная группа «Камератта» из Беларусии выступит со своей музыкальной программой. Украинские и Индийские артисты представят Вашему вниманию национальные украинские и индийские танцы. Детальная программа концерта будет представлена Вашему вниманию во время пресс-конференции.

Международный Центр Культуры и Искусств открывает двери для 2000 человек. Пригласительные билеты можно будет приобрести в Индийских ресторанах города Киева «Нью Бомбей Пелес» (т. 285-87-08) и «Гималаи» (т. 270-54-37), а также забронировать место по телефону +38 (067) 780-71-67.

Это мероприятия проходит при поддержке Киевгорсправки постеры размера А1 будут развешены по всему городу, анонс концерта озвучен при поддержке Гала Радио, Наше Радио и Радио Ренессанс, а также Вы сможете увидеть видео-ролик в эфире телевизионного канала ТРК Киев.

Спонсорами вышеуказанного мероприятия являются: Стерлинг Интернашнл, Синмедик, Конарк Интелмед, Ранбакси, Кусум Хелтхкер, Аджио, Сикст, Нью Бомбай Пелес, Тюлип Лаб, Доктор Реддис, Империал Степ.

Медиа партнёрами являются: журнал «What’s on», газета «Киев Пост».

«Индия Клуб» благодарит спонсоров и партнеров мероприятия. Средства, вырученные в ходе проведения мероприятия, а также взносы спонсоров и меценатов будут направлены на благотворительность в Украине.