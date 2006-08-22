Евгений Агратин перешел в компанию ЗАО ”Публичная библиотека”

ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ

Евгений Агратин, директор службы информационного обеспечения ЗАО «Интегрум-Техно» перешел в компанию ЗАО «Публичная библиотека» (www.public.ru) на должность руководителя службы формирования фондов.

Евгений Агратин родился в 1954 году. С 1972 года по 1974 год – служил в армии, в воздушно-десантных войсках. В 1980 году окончил московский полиграфический институт, факультет книговедения, в 1988 году аспирантуру этого института – кандидат филологических наук. В 1974-1980 гг. – работал в Центральном научно-исследовательском проектном институте автоматизированных систем в строительстве. С 1980 года по 1982 год в Институте научной информации по общественным наукам АН РФ в отделе исследований и разработки автоматизированных информационно-поисковых систем, занимался разработкой предмашинного формата библиографической автоматизированной поисковой базы данных. В 1982-1993 г.г. – работа в РИА-Новости (бывшее Агентство печати Новости) в Дирекции информации и документации. Занимался ведением фактографической автоматизированной поисковой базы данных. Работал редактором, старшим редактором, редактором-консультантом.

С 1991 года – директор дирекции информации и документации, член совета директором РИА-Новости. С 1993 года по 1998 год – работал в издательском доме «Московские новости» руководителем службы «Досье». С 1998 года по 2006 год работал в информационном агентстве ЗАО «Интегрум-Техно» директором службы информационного обеспечения. С 1989 года по 1996 г. помимо основной работы преподавал в Московском Государственном Университете им.М.И.Ломоносова на факультете журналистики. Имеет научные публикации в области СМИ.