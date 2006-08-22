С 1 октября в Украине вводятся государственные нормы производства сухих строительных смесей

С 1 октября 2006 г. в Украине вводятся государственные нормы – ДСТУ, - регламентирующие производство сухих строительных смесей (ССС). Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Украинской ассоциации производителей сухих строительных смесей Петр АЙЗМАН.

По мнению главного технолога компании «Фомальгаут-Полимин» Вадима ГОНЧАРА, принявшего участие в пресс-конференции, «основной эффект от новых норм - это унификация продукции разных производителей, сведение ее в общую систему».

Сегодня, по словам В.ГОНЧАРА, каждый производитель ССС выпускает их, основываясь на собственном понимании того, каким должно быть качество той или иной группы смесей. Как отмечает эксперт, для обозначения одного и того же типа смеси производители используют различные наименованиями. Так, смесь для выравнивая полов может называться самовыравнивающаяся смесь, “нивелир пол” или “самоналивной пол”.

«При этом проектные и строительные компании в своей документации указывают не назначение смеси, а конкретную марку производителя, с которой привыкли работать. Выбор другой смеси среди большого количества предложений был невозможен без кропотливых сравнительных испытаний. После введения ДСТУ можно прогнозировать, что клиентам станет легче ориентироваться, подбирая лучший вариант по цене и свойствам. Это приведет к обострению конкуренции на рынке, от которой, в конечном счете, выигрывает потребитель», - пояснил В.ГОНЧАР.

В свою очередь, П.АЙЗМАН отметил, что ССС являются для Украины достаточно новой продукцией, которая не регулировалась советскими ГОСТами. «В результате, мощная отрасль промышленности, насчитывающая около 120 различных предприятий, до сих пор работала без государственного нормативного документа», - подчеркнул П.АЙЗМАН.

По его словам, ДСТУ был разработан в НИИ строительных конструкций (НИИСК) и НИИ строительных материалов и изделий (НИИСМИ) при участии Ассоциации производителей сухих строительных смесей Украины. ДСТУ утверждены Министерством строительства и архитектуры Украины.

Директор по продажам компании «Фомальгаут-Полимин» Сергей БУДНИКОВ убежден, что введение ДСТУ даст возможность пресечь ввоз ССС в Украину без уплаты пошлины. «Сейчас импортеры ввозят готовые ССС из-за рубежа под видом сырья, не платя при этом пошлины, в результате до 15% рынка гипсовых смесей является сегодня нелегальным».

По данным С.БУДНИКОВА, Государственная таможенная служба не могла взимать пошлину, так как ССС не имели своего кода. «Таким образом, “серые” импортеры не платят в казну и демпингуют на рынке, мешая развиваться украинским производителям», - сказал С.БУДНИКОВ.

Как сообщил П.АЙЗМАН, с 1 октября на упаковке ССС вводится обязательный код, по которому можно будет определить область применения, состав, основные характеристики продукции. Согласно новым нормам, все ССС делятся на 10 видов: штукатурные, клеевые, ремонтные, реставрационные, гидроизоляционные, предназначенные для устройства полов, кладочные составы, смеси для анкеровки, для расшивки швов и шпаклевочные составы. Все они, в свою очередь, объединяют 35 более мелких групп. При этом, по его словам, ДСТУ - это открытый документ, в отличие от внутренних технических условий компаний-производителей ССС.

Контроль над соблюдением норм будет осуществлять Укрметртестстандарт (Всеукраинский Государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей). В случае нарушения производителем требований ДСТУ, Укрметртестстандарт будет иметь право наложить санкции - от штрафа до запрета производства или реализации всего ассортимента продукции, выпущенного с нарушениями.

Производителям будет предоставлено 2 месяца с момента введения ДСТУ для адаптации производства. После этого, чтобы продавать продукцию в рознице производитель будет обязан предоставить на каждую партию продукции документ, который подтверждает ее соответствие требованиям ДСТУ.

С. ГОНЧАР считает, что введение унифицированных требований может создать сложности в работе мелких производителей, которые ориентируются на дешевый и низкокачественный продукт. В то же время, на его взгляд, в ДСТУ нет требований, недостижимых для предприятий, обладающих определенным уровнем культуры производства.

«Если говорить о компании «Фомальгаут-Полимин», то на ее работе введение новых норм кардинально не скажется. Единственное - возрастет объем работы по контролю за параметрами, которые ранее не учитывались», - подытожил С. ГОНЧАР.

Как сообщал УНИАН, инициатором разработки и внедрения ДСТУ для сухих строительных смесей, стала Ассоциация производителей ССС Украины, которая объединяет 8 крупнейших компаний с совокупной долей на украинском рынке до 80%. Объем украинского рынка ССС оценивается в 600 млн. грн. (по результатам 2005 г.).